Молоко – корисний та смачний продукт, що має бути у раціоні кожного.
Завдяки вмісту кальцію, фосфору, магнію, калію, вітамінів А, D, вітамінів групи В та інших корисних мікроелементів, молоко — просто незамінний продукт.
Єдина проблема – його важко зберігати. Молоко швидко скисає та стає непридатним для вживання. Факти ICTV розбиралися, чому молоко скисає, та як довше його зберігати.
Процес скисання молока
Скисання молока – процес складний. Річ у тім, що свіже молоко має важливі поживні речовини, наприклад, лактозу (молочний цукор). Лактоза зупиняє процес псування продукту.
Далі в молоко починають потрапляти живі бактерії, до речі, опиняються вони там просто з повітря. Саме живі бактерії стають причиною псування молочного продукту.
Бактерії живляться цукром, якого багато у молоці, та розмножуються. Щоб отримати енергію, вони застосовують компоненти самого молока (жири, білки, вуглеводи).
Багато живих бактерій перетворюють його на кислоту і молоко скисає. Ці бактерії мають характерну назву молочнокислі.
Молочнокислі бактерії швидше розмножуються у теплі, тому, якщо зберігати молоко не у холодильнику, воно скисне швидше.
До речі, у шлунку людини молочнокислі бактерії вмирають, а кислота, яку вони виробляють, вбиває інші шкідливі бактерії, які живуть у нашому кишківнику. Тому вживати кисляк дуже корисно.
Як зберегти молоко свіжим довше
Аби зберегти свіжість молока надовго, слід дотримуватися певних правил. До речі, вони стосуються як магазинного, так і фермерського продукту.
Спочатку молоко потрібно прокип’ятити, а потім залишити на кілька годин. Воно має охолонути. Далі молоко переливають у глечик з глини або скляну банку. Під час кип’ятіння гинуть шкідливі мікроорганізми, які можуть бути в сирому молоці.
Потім у прокип’ячене молоко додають шматочок рафінованого цукру, який виступає як консервант. Він допомагає зберігати молоко довше.
До речі, аби молоко не згорнулося під час кип’ятіння, можна спочатку додати рафінований цукор, а потім ставити на вогонь.
Таке молоко зможе стояти у холодильнику до 14 днів, а за кімнатної температури – чотири доби.
Ще є варіант заморозити сире молоко. Це продовжить термін зберігання до 4-6 тижнів.
Памʼятайте, що рідина збільшується при заморожуванні, тому залиште всередині ємності трохи вільного місця.
Щоб розморозити молоко, просто поставте банку в холодильник. Слід зазначити, що повторно заморожувати молоко заборонено!