Молоко – корисний та смачний продукт, що має бути у раціоні кожного.

Завдяки вмісту кальцію, фосфору, магнію, калію, вітамінів А, D, вітамінів групи В та інших корисних мікроелементів, молоко — просто незамінний продукт.

Єдина проблема – його важко зберігати. Молоко швидко скисає та стає непридатним для вживання. Факти ICTV розбиралися, чому молоко скисає, та як довше його зберігати.

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Процес скисання молока

Скисання молока – процес складний. Річ у тім, що свіже молоко має важливі поживні речовини, наприклад, лактозу (молочний цукор). Лактоза зупиняє процес псування продукту.

Далі в молоко починають потрапляти живі бактерії, до речі, опиняються вони там просто з повітря. Саме живі бактерії стають причиною псування молочного продукту.

Бактерії живляться цукром, якого багато у молоці, та розмножуються. Щоб отримати енергію, вони застосовують компоненти самого молока (жири, білки, вуглеводи).

Багато живих бактерій перетворюють його на кислоту і молоко скисає. Ці бактерії мають характерну назву молочнокислі.

Молочнокислі бактерії швидше розмножуються у теплі, тому, якщо зберігати молоко не у холодильнику, воно скисне швидше.

До речі, у шлунку людини молочнокислі бактерії вмирають, а кислота, яку вони виробляють, вбиває інші шкідливі бактерії, які живуть у нашому кишківнику. Тому вживати кисляк дуже корисно.

Як зберегти молоко свіжим довше

Аби зберегти свіжість молока надовго, слід дотримуватися певних правил. До речі, вони стосуються як магазинного, так і фермерського продукту.