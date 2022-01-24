Рыба — продукт, который важно и нужно добавлять в рацион. Она источник белка и полезных жиров. Однако необходимо не злоупотреблять, ведь от нее можно поправиться.
Об пользе рыбы рассказала доктор из США Люсия Гарсия.
— Пищевая ценность рыбы высока. Это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и калорий. Употребление рыбы не сделает человека толстым, — уверена Люсия Гарсия.
Рыба содержит ненасыщенные жирные кислоты. Какая их польза:
- они регулируют уровень липидов в крови;
- снижают вязкость крови;
- уменьшают уровень холестерина.
Помимо этого, большая часть рыбы содержит от 18% до 20% белка, который легко усваивается организмом.
Также в продукте содержатся витамины А, D, В1, Е, лецитин, селен, цинк, кальций, магний, йод.
Чтобы не поправиться от рыбы, нужно есть жирную красную. Можно и речную, однако нужно ее не жарить на масле, а запекать, при этом не использовать масло, панировку.
Не стоит злоупотреблять рыбой, есть ее 2-3 раза в неделю.
Источник: Quora