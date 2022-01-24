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Їжа

Почему стоит есть рыбу и как не поправиться от нее

24 января 2022, 16:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
риба

Рыба — продукт, который важно и нужно добавлять в рацион. Она источник белка и полезных жиров. Однако необходимо не злоупотреблять, ведь от нее можно поправиться.

Об пользе рыбы рассказала доктор из США Люсия Гарсия.

— Пищевая ценность рыбы высока. Это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и калорий. Употребление рыбы не сделает человека толстым, — уверена Люсия Гарсия.

Рыба содержит ненасыщенные жирные кислоты. Какая их польза:

  • они регулируют уровень липидов в крови;
  • снижают вязкость крови;
  • уменьшают уровень холестерина.
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Помимо этого, большая часть рыбы содержит от 18% до 20% белка, который легко усваивается организмом.

Также в продукте содержатся  витамины А, D, В1, Е, лецитин, селен, цинк, кальций, магний, йод.

Чтобы не поправиться от рыбы, нужно есть жирную красную. Можно и речную, однако нужно ее не жарить на масле, а запекать, при этом не использовать масло, панировку.

Не стоит злоупотреблять рыбой, есть ее 2-3 раза в неделю.

Источник: Quora

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