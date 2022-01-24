Рыба — продукт, который важно и нужно добавлять в рацион. Она источник белка и полезных жиров. Однако необходимо не злоупотреблять, ведь от нее можно поправиться.

Об пользе рыбы рассказала доктор из США Люсия Гарсия.

— Пищевая ценность рыбы высока. Это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и калорий. Употребление рыбы не сделает человека толстым, — уверена Люсия Гарсия.

Рыба содержит ненасыщенные жирные кислоты. Какая их польза:

они регулируют уровень липидов в крови;

снижают вязкость крови;

уменьшают уровень холестерина.

Помимо этого, большая часть рыбы содержит от 18% до 20% белка, который легко усваивается организмом.

Также в продукте содержатся витамины А, D, В1, Е, лецитин, селен, цинк, кальций, магний, йод.

Чтобы не поправиться от рыбы, нужно есть жирную красную. Можно и речную, однако нужно ее не жарить на масле, а запекать, при этом не использовать масло, панировку.

Не стоит злоупотреблять рыбой, есть ее 2-3 раза в неделю.

Источник: Quora