Риба – продукт, який важливо і потрібно додавати до раціону. Вона джерело білка та корисних жирів. Однак необхідно не зловживати, адже від неї можна набрати зайву вагу.
Про користь риби розповіла лікар із США Люсія Гарсія.
– Харчова цінність риби є високою. Це м’ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру та калорій. Вживання риби не зробить людину товстою, – упевнена Люсія Гарсія.
Риба містить ненасичені жирні кислоти. Яка їхня користь:
- вони регулюють рівень ліпідів у крові;
- знижують в’язкість крові;
- зменшують рівень холестерину.
Крім цього, значна частина риби містить від 18% до 20% білка, який легко засвоюється організмом.
Також у продукті містяться вітаміни А, D, В1, Е, лецитин, селен, цинк, кальцій, магній, йод.
Щоб не набрати від риби, потрібно їсти жирну червону. Можна і річкову, проте потрібно її не смажити на олії, а запікати, водночас не використовувати олію, паніровку.
Не варто зловживати рибою, їсти її 2-3 рази на тиждень.
Джерело: Quora