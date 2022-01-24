Риба – продукт, який важливо і потрібно додавати до раціону. Вона джерело білка та корисних жирів. Однак необхідно не зловживати, адже від неї можна набрати зайву вагу.

Про користь риби розповіла лікар із США Люсія Гарсія.

– Харчова цінність риби є високою. Це м’ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру та калорій. Вживання риби не зробить людину товстою, – упевнена Люсія Гарсія.

Риба містить ненасичені жирні кислоти. Яка їхня користь:

вони регулюють рівень ліпідів у крові;

знижують в’язкість крові;

зменшують рівень холестерину.

Крім цього, значна частина риби містить від 18% до 20% білка, який легко засвоюється організмом.

Також у продукті містяться вітаміни А, D, В1, Е, лецитин, селен, цинк, кальцій, магній, йод.

Щоб не набрати від риби, потрібно їсти жирну червону. Можна і річкову, проте потрібно її не смажити на олії, а запікати, водночас не використовувати олію, паніровку.

Не варто зловживати рибою, їсти її 2-3 рази на тиждень.

Джерело: Quora