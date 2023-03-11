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Еда

Чем заменить мясо во время поста: котлеты из чечевицы

11 марта 2023, 19:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
котлети з сочевиці, гороху
Источник: Depositphotos

Котлеты из чечевицы с горохом могут стать превосходной заменой мясному варианту блюда для тех, кто не ест мясо или соблюдает пост. Но эти котлеты так вкусны, что и любители мяса не откажутся от них, уверен шеф Евгений Клопотенко.

Котлеты из чечевицы и гороха

Ингредиенты:

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  • 50 г чечевица
  • 150 г зеленый горошек
  • 300 г картофель
  • 1 шт. лук репчатый
  • 1 шт. морковь
  • 1 щепотка тмина (молотого)
  • 1 ст. л. подсолнечное масло
  • 4 ст. л. панировочные сухари
  • по вкусу соль и перец

Для соуса:

  • 150 г йогурт
  • 1 ст. л. оливковое масло
  • 1 зубчик чеснок

Приготовление:

  1. Чечевицу отварите в подсоленной воде до готовности. Горошек замороженный отварите в течение 10 минут.
  2. Отварите картофель очищенный.
  3. Горошек и вареный картофель растолчите.
  4. Лук почистите и мелко порежьте, морковь потрите на крупной терке. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом до прозрачности лука.
  5. Добавьте на сковороду отварную чечевицу и тушите 2-3 минуты. Переложите поджарку в кастрюлю и измельчите погружным блендером до состояния пюре.
  6. Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец по вкусу. Сформируйте из массы котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

Приготовьте соус: смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Подайте котлеты вместе с соусом. Если соблюдаете пост, соус можно просто исключить.

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Источник: Евгений Клопотенко

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