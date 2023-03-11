Котлеты из чечевицы с горохом могут стать превосходной заменой мясному варианту блюда для тех, кто не ест мясо или соблюдает пост. Но эти котлеты так вкусны, что и любители мяса не откажутся от них, уверен шеф Евгений Клопотенко.

Котлеты из чечевицы и гороха

Ингредиенты:

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50 г чечевица

150 г зеленый горошек

300 г картофель

1 шт. лук репчатый

1 шт. морковь

1 щепотка тмина (молотого)

1 ст. л. подсолнечное масло

4 ст. л. панировочные сухари

по вкусу соль и перец

Для соуса:

150 г йогурт

1 ст. л. оливковое масло

1 зубчик чеснок

Приготовление:

Чечевицу отварите в подсоленной воде до готовности. Горошек замороженный отварите в течение 10 минут. Отварите картофель очищенный. Горошек и вареный картофель растолчите. Лук почистите и мелко порежьте, морковь потрите на крупной терке. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом до прозрачности лука. Добавьте на сковороду отварную чечевицу и тушите 2-3 минуты. Переложите поджарку в кастрюлю и измельчите погружным блендером до состояния пюре. Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец по вкусу. Сформируйте из массы котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.

Приготовьте соус: смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Подайте котлеты вместе с соусом. Если соблюдаете пост, соус можно просто исключить.

Источник: Евгений Клопотенко