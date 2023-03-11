Котлеты из чечевицы с горохом могут стать превосходной заменой мясному варианту блюда для тех, кто не ест мясо или соблюдает пост. Но эти котлеты так вкусны, что и любители мяса не откажутся от них, уверен шеф Евгений Клопотенко.
Котлеты из чечевицы и гороха
Ингредиенты:
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- 50 г чечевица
- 150 г зеленый горошек
- 300 г картофель
- 1 шт. лук репчатый
- 1 шт. морковь
- 1 щепотка тмина (молотого)
- 1 ст. л. подсолнечное масло
- 4 ст. л. панировочные сухари
- по вкусу соль и перец
Для соуса:
- 150 г йогурт
- 1 ст. л. оливковое масло
- 1 зубчик чеснок
Приготовление:
- Чечевицу отварите в подсоленной воде до готовности. Горошек замороженный отварите в течение 10 минут.
- Отварите картофель очищенный.
- Горошек и вареный картофель растолчите.
- Лук почистите и мелко порежьте, морковь потрите на крупной терке. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом до прозрачности лука.
- Добавьте на сковороду отварную чечевицу и тушите 2-3 минуты. Переложите поджарку в кастрюлю и измельчите погружным блендером до состояния пюре.
- Смешайте в миске горохово-картофельное пюре с овощной поджаркой, добавьте молотый тмин, соль и перец по вкусу. Сформируйте из массы котлетки, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.
Приготовьте соус: смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Подайте котлеты вместе с соусом. Если соблюдаете пост, соус можно просто исключить.
Источник: Евгений Клопотенко