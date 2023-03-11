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Їжа

Чим замінити м’ясо під час посту: котлети з сочевиці

11 Березня 2023, 19:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
котлети з сочевиці, гороху
Джерело: Depositphotos

Котлети з сочевиці з горохом можуть стати чудовою заміною м’ясному варіанту страви для тих, хто не їсть м’яса або дотримується посту. Та ці котлети такі смачні, що й любителі м’яса не відмовляться від них, впевнений шеф Євген Клопотенко.

Котлети з сочевиці і гороху

Інгредієнти:

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Для соусу:

Приготування:

  1. Сочевицю відваріть у підсоленій воді до готовності. Горошок заморожений відваріть  протягом 10 хвилин.
  2. Відваріть картоплю очищену.
  3. Горошок і варену картоплю потовчіть.
  4. Цибулю почистіть і дрібно поріжте, моркву потріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на пательні з олією до прозорості цибулі.
  5. Додайте на пательню відварену сочевицю і тушкуйте 2-3 хвилини. Перекладіть піджарку в каструлю і подрібніть занурювальним блендером до стану пюре.
  6. Змішайте в мисці горохово-картопляне пюре з овочевою піджаркою, додайте мелений кмин, сіль і перець за смаком. Сформуйте з маси котлетки, обваляйте їх у сухарях і обсмажте на пательні з соняшниковою олією до золотистої скоринки.

Приготуйте соус: змішайте йогурт, оливкову олію і подрібнений зубчик часнику.

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Подавайте котлети разом із соусом. Якщо дотримуєтеся посту, соус можна просто виключити.

Джерело: Євген Клопотенко

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