Котлети з сочевиці з горохом можуть стати чудовою заміною м’ясному варіанту страви для тих, хто не їсть м’яса або дотримується посту. Та ці котлети такі смачні, що й любителі м’яса не відмовляться від них, впевнений шеф Євген Клопотенко.

Котлети з сочевиці і гороху

Інгредієнти:

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50 г сочевиця

150 г зелений горошок

300 г картопля

1 шт. цибуля ріпчаста

1 шт. морква

1 дрібка кмин (мелений)

1 ст. л. соняшникова олія

4 ст. л. панірувальні сухарі

за смаком сіль та перець