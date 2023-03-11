Котлети з сочевиці з горохом можуть стати чудовою заміною м’ясному варіанту страви для тих, хто не їсть м’яса або дотримується посту. Та ці котлети такі смачні, що й любителі м’яса не відмовляться від них, впевнений шеф Євген Клопотенко.
Котлети з сочевиці і гороху
Інгредієнти:
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Для соусу:
Приготування:
- Сочевицю відваріть у підсоленій воді до готовності. Горошок заморожений відваріть протягом 10 хвилин.
- Відваріть картоплю очищену.
- Горошок і варену картоплю потовчіть.
- Цибулю почистіть і дрібно поріжте, моркву потріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на пательні з олією до прозорості цибулі.
- Додайте на пательню відварену сочевицю і тушкуйте 2-3 хвилини. Перекладіть піджарку в каструлю і подрібніть занурювальним блендером до стану пюре.
- Змішайте в мисці горохово-картопляне пюре з овочевою піджаркою, додайте мелений кмин, сіль і перець за смаком. Сформуйте з маси котлетки, обваляйте їх у сухарях і обсмажте на пательні з соняшниковою олією до золотистої скоринки.
Приготуйте соус: змішайте йогурт, оливкову олію і подрібнений зубчик часнику.
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Подавайте котлети разом із соусом. Якщо дотримуєтеся посту, соус можна просто виключити.