Плохое настроение, тревога и переживания часто лишают нас аппетита. Но бывают моменты, когда мозг устает от негатива и нуждается в разгрузке. Первое, что приходит в голову – съесть что-то вкусненькое, сладенькое. Это самый простой способ улучшить настроение.

Но поскольку негатива сейчас много, то и сахара нужно больше. Но это вредно. Итак, чем заменить сладости, когда хочется немного развеяться и отвлечься от унылых мыслей?

— Пытаясь стимулировать свои истощенные силы, мы больше едим сладостей, жирной пищи, пьем больше кофе и крепкого чая, “энергетиков”, — пишет на своей странице в Facebook врач-диетолог Оксана Скиталинская. — Пытаясь снять напряжение, употребляем алкоголь, курим. Но это лишь усугубляет стресс и истощает еще больше физические и психические резервы.

Сейчас продается много высококонцентрированной, высокоэнергетической пищи, которая является искусственной, говорит диетолог. В ней нет клетчатки, которая должна наполнять желудок и давать ощущение сытости, только жир и сахар.

– Нам необходимо совсем немного глюкозы и фруктозы для работы мозга, мышц, печени, – продолжает Скиталинская. — Но количество сахара, которое человек потребляет, иногда в десятки, а то и сотни раз превышает дневную норму, сразу же переходит в жир, который откладывается в печени, поджелудочной железе, в мышечных и межмышечных волокнах, вокруг сердца, легких.

Поэтому из рациона нужно убрать сладости, не добавлять сахар в кофе и чай, не пить сладкие газированные напитки. А разнообразные пирожные, печенье промышленного производства, в которых много маргарина и трансжиров, лучше заменить фруктами, ягодами.

Если вам постоянно хочется сладкого, это уже может свидетельствовать о симптоме инсулинорезистентности. Поэтому, прежде всего, необходимо пересмотреть питание и перейти на продукты с низким гликемическим индексом, питаться не часто. Тогда и нездоровое влечение к сладостям постепенно уменьшится.

Замените сладости ягодами

Для сбалансированной работы нервной системы важен синтез нейромедиаторов серотонина и дофамина, подчеркивает Оксана Скиталинская.

Дофамин необходим для принятия решений, при его дефиците развивается агрессивность, депрессия, рассеянность. А ягоды, которые богаты витамином С и биофлавоноидами, являются посредниками в балансе нейромедиаторов.

— Серотонин – нейромедиатор хорошего настроения, – объясняет диетолог. – Чтобы он образовался, нужно, чтобы аминокислота триптофан попала в мозг, а “провести” ее туда может инсулин. Здесь пригодится кисло-сладкий клюквенно-медовый соус, и норма серотонина будет обеспечена.

Врач-диетолог призывает не только отказаться от сладостей, но и уменьшить количество сладких фруктов. Их она советует заменить ягодами, потому что в них гораздо больше ценных веществ, меньше фруктозы и сахара. Можно съедать не больше одного-двух фруктов в день. Даже яблоки нужно есть осторожно: одно или половинку в день.

Источник: Оксана Скиталинская