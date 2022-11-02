Гранола пришла к нам из США. Эта запеченная в духовке овсянка является одним из самых популярных завтраков.
Гранолу можно купить в магазине, но когда ее готовят промышленным методом, то могут использовать растительные масла или сладкие сиропы для улучшения вкуса.
А это значит, что гранола будет иметь высокое содержание сахара и жиров. Если вы сделаете гранолу самостоятельно, она будет абсолютно натуральной и идеальной для здорового питания. Евгений Клопотенко предлагает свой вариант американского завтрака.
Ингредиенты
- 150 г овсяных хлопьев
- 1 ст. л. яблочного пюре
- 30 г сливочного масла
- 1 ст. л. меда
- 10 г ванильного сахара
- корица по вкусу
- 30 г арахиса
- 30 г грецких орехов
Духовку разогрейте до 160 градусов в режиме конвекция или в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Смешайте все ингредиенты в миске. Выложите смесь на противень с пергаментом, смазанным сливочным маслом.
Распределите гранолу тонким равномерным слоем по противню и поставьте в духовку на 30 минут.
Перемешивайте смесь каждые 10 минут и следите, чтобы она имела рассыпчатую консистенцию и не пригорала.
Достаньте гранолу из духовки, перемешайте и дайте остыть, пока она не затвердеет. Подавайте на стол охлажденной с добавлением молока, йогурта или кефира.
Источник: Евгений Клопотенко