Гранола пришла к нам из США. Эта запеченная в духовке овсянка является одним из самых популярных завтраков.

Гранолу можно купить в магазине, но когда ее готовят промышленным методом, то могут использовать растительные масла или сладкие сиропы для улучшения вкуса.

А это значит, что гранола будет иметь высокое содержание сахара и жиров. Если вы сделаете гранолу самостоятельно, она будет абсолютно натуральной и идеальной для здорового питания. Евгений Клопотенко предлагает свой вариант американского завтрака.

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Ингредиенты

150 г овсяных хлопьев

1 ст. л. яблочного пюре

30 г сливочного масла

1 ст. л. меда

10 г ванильного сахара

корица по вкусу

30 г арахиса

30 г грецких орехов

Духовку разогрейте до 160 градусов в режиме конвекция или в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Смешайте все ингредиенты в миске. Выложите смесь на противень с пергаментом, смазанным сливочным маслом.

Распределите гранолу тонким равномерным слоем по противню и поставьте в духовку на 30 минут.

Перемешивайте смесь каждые 10 минут и следите, чтобы она имела рассыпчатую консистенцию и не пригорала.

Достаньте гранолу из духовки, перемешайте и дайте остыть, пока она не затвердеет. Подавайте на стол охлажденной с добавлением молока, йогурта или кефира.

Источник: Евгений Клопотенко