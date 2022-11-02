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Еда

Домашняя гранола: идеальный завтрак для детей и взрослых

2 ноября 2022, 20:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гранола
Источник: Pixabay

Гранола пришла к нам из США. Эта запеченная в духовке овсянка является одним из самых популярных завтраков.

Гранолу можно купить в магазине, но когда ее готовят промышленным методом, то могут использовать растительные масла или сладкие сиропы для улучшения вкуса.

А это значит, что гранола будет иметь высокое содержание сахара и жиров. Если вы сделаете гранолу самостоятельно, она будет абсолютно натуральной и идеальной для здорового питания. Евгений Клопотенко предлагает свой вариант американского завтрака.

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Ингредиенты

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. яблочного пюре
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст. л. меда
  • 10 г ванильного сахара
  • корица по вкусу
  • 30 г арахиса
  • 30 г грецких орехов

Духовку разогрейте до 160 градусов в режиме конвекция или в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Смешайте все ингредиенты в миске. Выложите смесь на противень с пергаментом, смазанным сливочным маслом.

Распределите гранолу тонким равномерным слоем по противню и поставьте в духовку на 30 минут.

Перемешивайте смесь каждые 10 минут и следите, чтобы она имела рассыпчатую консистенцию и не пригорала.

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Достаньте гранолу из духовки, перемешайте и дайте остыть, пока она не затвердеет. Подавайте на стол охлажденной с добавлением молока, йогурта или кефира.

Источник: Евгений Клопотенко

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