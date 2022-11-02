Гранола прийшла до нас зі Сполучених Штатів Америки. Ця запечена в духовці вівсянка є одним з найпопулярніших сніданків.
Гранолу можна купити в магазині, але, коли її готують промисловим методом, то можуть використовувати рослинні олії чи солодкі сиропи для покращення смаку.
А це означає, що гранола матиме вищий вміст цукру та жирів. Якщо ви зробите гранолу самостійно, вона буде абсолютно натуральною та ідеальною для здорового харчування. Євген Клопотенко пропонує свій варіант американського сніданку.
Інгредієнти
Духовку розігрійте до 160 градусів в режимі конвекція, або в режимі верхнього та нижнього нагріву.
Змішайте всі інгредієнти у мисці. Викладіть суміш на деко з пергаментом, змазаним вершковим маслом.
Розподіліть гранолу рівномірним тонким шаром по деку та поставте у духовку на 30 хвилин.
Перемішуйте суміш кожні 10 хвилин та слідкуйте, щоб вона мала розсипчасту консистенцію і не пригорала.
Дістаньте гранолу з духовки, перемішайте і дайте охолонути, поки вона не затвердіє. Подавайте на стіл охолодженою з додаванням молока, йогурту чи кефіру.
Джерело: Євген Клопотенко