Гранола прийшла до нас зі Сполучених Штатів Америки. Ця запечена в духовці вівсянка є одним з найпопулярніших сніданків.

Гранолу можна купити в магазині, але, коли її готують промисловим методом, то можуть використовувати рослинні олії чи солодкі сиропи для покращення смаку.

А це означає, що гранола матиме вищий вміст цукру та жирів. Якщо ви зробите гранолу самостійно, вона буде абсолютно натуральною та ідеальною для здорового харчування. Євген Клопотенко пропонує свій варіант американського сніданку.

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Інгредієнти

150 г вівсяних пластівців

1 ст. л. яблучного пюре

30 г вершкового масла

1 ст. л. меду

10 г ванільного цукру

кориця до смаку

30 г арахісу

30 г волоських горіхів