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Їжа

Домашня гранола: ідеальний сніданок для дітлахів і дорослих

2 Листопада 2022, 20:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гранола
Джерело: Pixabay

Гранола прийшла до нас зі Сполучених Штатів Америки. Ця запечена в духовці вівсянка є одним з найпопулярніших сніданків.

Гранолу можна купити в магазині, але, коли її готують промисловим методом, то можуть використовувати рослинні олії чи солодкі сиропи для покращення смаку.

А це означає, що гранола матиме вищий вміст цукру та жирів. Якщо ви зробите гранолу самостійно, вона буде абсолютно натуральною та ідеальною для здорового харчування. Євген Клопотенко пропонує свій варіант американського сніданку.

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Інгредієнти

Духовку розігрійте до 160 градусів в режимі конвекція, або в режимі верхнього та нижнього нагріву.

Змішайте всі інгредієнти у мисці. Викладіть суміш на деко з пергаментом, змазаним вершковим маслом.

Розподіліть гранолу рівномірним тонким шаром по деку та поставте у духовку на 30 хвилин.

Перемішуйте суміш кожні 10 хвилин та слідкуйте, щоб вона мала розсипчасту консистенцію і не пригорала.

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Дістаньте гранолу з духовки, перемішайте і дайте охолонути, поки вона не затвердіє. Подавайте на стіл охолодженою з додаванням молока, йогурту чи кефіру.

Джерело: Євген Клопотенко

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