Мужчина, идентифицированный только как Танк, страдал дифаллией, генетической аномалией, при которой мужчина рождается с двумя пенисами. Водитель грузовика из Лос-Анджелеса рассказал о своей необычной сексуальной жизни.

В интервью Танк рассказал, что его отправили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних после того, как в возрасте 12 лет его осудили за непредумышленное убийство.

Танк был девственником до своего освобождения из-под стражи в возрасте 24 лет и намеревался максимально использовать свой лишний орган после выхода на волю.

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— Женщины не верили, когда я говорил им им, что у меня два члена, — говорит Танк.

Он признался, что некоторые женщины наслаждались ощущением обоих его пенисов внутри себя одновременно, в том числе одна любовница, которая подсела на это ощущение.

Американец говорит, что эякулировал из обоих пенисов одновременно, даже если стимулировался только один.

— Когда я проникал в женщину, у меня было ощущение, что один из моих пенисов, который находился как бы сбоку, вот-вот взорвется, — объяснил он.

Однако по большей части, как утверждает уроженец Лос-Анджелеса, дополнительный придаток оказался проблематичным в спальне. По его словам, использование двух пенисов было болезненным для большинства его любовниц.

— Я решил сделать операцию. Некоторым женщинам это было больно, — говорит Танк.

Сегодня у американца всего один пенис, но он говорит, что у нескольких членов его семьи также необычные лобковые области. По его словам, его дядя тоже родился с дифаллией.

По данным американского Национального института здравоохранения, это заболевание невероятно редкое и, по оценкам, затрагивает менее 1 000 мужчин и мальчиков в Соединенных Штатах.