Чоловік, ідентифікований тільки як Танк, страждав на дифалію, генетичну аномалію, за якої чоловік народжується з двома пенісами. Водій вантажівки з Лос-Анджелеса розповів про своє незвичайне сексуальне життя.

В інтерв’ю Танк розповів, що його відправили в центр утримання під вартою для неповнолітніх після того, як у віці 12 років його засудили за ненавмисне вбивство.

Танк був незайманим до свого звільнення з-під варти у віці 24 роки і мав намір максимально використовувати свій зайвий орган після виходу на волю.

– Жінки не вірили, коли я говорив їм, що у мене два члени, – каже Танк.

Він зізнався, що деякі жінки насолоджувалися відчуттям обох його пенісів усередині себе одночасно, зокрема одна коханка, яка підсіла на це відчуття.

Американець каже, що еякулював з обох пенісів одночасно, навіть якщо стимулювався тільки один.

– Коли я проникав у жінку, у мене було відчуття, що один із моїх пенісів, який знаходився ніби збоку, ось-ось вибухне, – пояснив він.

Однак здебільшого, як стверджує уродженець Лос-Анджелеса, додатковий придаток виявився проблематичним у спальні. За його словами, використання двох пенісів було болючим для більшості його коханок.

– Я вирішив зробити операцію. Деяким жінкам це було боляче, – каже Танк.

Сьогодні в американця лише один пеніс, але він каже, що в кількох членів його сім’ї також незвичайні лобкові ділянки. За його словами, його дядько теж народився з дифалією.

За даними американського Національного інституту охорони здоров’я, це захворювання неймовірно рідкісне і, за оцінками, зачіпає менше ніж 1 000 чоловіків і хлопчиків у Сполучених Штатах.