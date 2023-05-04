Александр Шишонин — врач-реабилитолог, мануальный терапевт и автор уникальной методики лечения гипертонии и ряда других заболеваний с помощью специальной гимнастики для шеи.

Метод доктора Шишонина основан на исследованиях, доказавших, что смещение или подвывих первого шейного позвонка вызывает сдавливание других позвонков и спазмирование мышцами сосудов, питающих головной мозг.

Легкие гимнастические упражнения для шеи помогут нормализовать кровоток, улучшить подвижность шеи, избавиться от головной боли и головокружения. Кроме этого, упражнения для шеи Шишонина способны облегчить состояние при остеохондрозе.

Также упражнения стоит выполнять тем, кто ведет сидячий и малоподвижный образ жизни.

Факты ICTV подготовили для вас комплекс эффективных упражнений для шеи от Шишонина.

Как выполнять упражнения для шеи Шишонина — комплекс

Упражнение 1: Опустите голову вниз, стараясь дотянуться подбородком до шеи. Спину держите ровно. Задержите голову в таком положении на 10 сек, а затем медленно поднимите ее как можно выше.

Повторять упражнение нужно пять раз.

Упражнение 2: Наклоните голову вправо. Почувствовав напряжение в мышцах, зафиксируйтесь в таком положении на 30 сек. Сделайте аналогичный наклон в другую сторону.

Повторяем пять раз на каждую сторону.

Упражнение 3: Наклоните голову к одному плечу на 10 секунд, затем выпрямитесь и повторите упражнение с другой стороны. Повторяем по пять раз.

Упражнение 4: Поверните шею в сторону максимально, насколько сможете, и фиксируйтесь в таком положении на 10 сек. Поочередно повторяйте упражнение влево, затем вправо. Не забывайте учитывать интервал в 10 сек.

Выполняем упражнение по пять раз в каждую сторону.

Упражнение 5: Сведите ладони над головой пальцами вверх. Начинайте поворачивайте голову поочередно влево, а затем вправо. На каждом повороте фиксируйтесь по 10 сек.

Упражнение 6: Положите левую руку на правое плечо, повернув голову влево. Зафиксируйтесь в таком положении на 10 секунд. Затем сделайте то же самое в обратном направлении. Сделайте по пять повторов в каждую сторону.

Упражнение 7: Вытяните ровные руки в стороны. Не сгибайте их в локтях! Через каждые 10 сек опускайте руки, чтобы отдохнуть, и повторяйте упражнение снова.

Упражнение 8: Сядьте ровно, руки положите на колени. Вытяните голову вперед (плечи при этом должны оставаться неподвижными). Поверните вытянутую голову вправо вниз и зафиксируйтесь на 5-7 сек.

Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение в другую сторону.

Упражнение 9: Поднимите руки вверх, чтобы ладони были параллельны потолку, а пальцы левой и правой руки слегка касались. Каждые 10 сек ненадолго опускайте руки и повторяйте упражнение снова.

Упражнение 10: Поверните голову вправо и поднимите ее вверх. Правая рука должна лежать под затылком, на первом шейном позвонке. Не запрокидывайте голову, чтобы боковые мышцы растягивались. Сделайте пять повторений, а затем выполните в другую сторону.

Упражнение 11: Разведите руки в разные стороны (одна рука должна быть выше другой). Представьте, будто вы показываете ребенку самолетик. Задержитесь в таком положении на 10 сек и опустите руки. Выполните пять повторений.

Упражнение 12: Схватите левое плечо правой рукой и подтяните его к себе. Прижмите подбородок к плечу. Вы должны почувствовать, как напряглись мышцы передней поверхности шеи. Зафиксируйтесь на 7 сек. Делайте упражнение по пять раз в каждую сторону.

Если вы правильно выполнили весь комплекс, то совсем скоро почувствуете приятные изменения!

Большой плюс упражнений Шишонина в том, что они вполне безопасны, то есть атравматичны. Если выполнять упражнения медленно, они не несут вреда и гарантируют максимальный эффект.