Олександр Шишонін – лікар-реабілітолог, мануальний терапевт і автор унікальної методики лікування гіпертонії та низки інших захворювань за допомогою спеціальної гімнастики для шиї.

Метод доктора Шишоніна заснований на дослідженнях, які довели, що зміщення або підвивих першого шийного хребця спричиняє здавлювання інших хребців та спазмування м’язами судин, що живлять головний мозок.

Легкі гімнастичні вправи для шиї допоможуть нормалізувати кровотік, поліпшити рухливість шиї, позбутися головного болю та запаморочення. Крім цього, вправи для шиї Шишоніна здатні полегшити стан при остеохондрозі.

Також вправи варто виконувати тим, хто веде сидячий і малорухливий спосіб життя.

Факти ICTV підготували для вас комплекс ефективних вправ для шиї від Шишоніна.

Як виконувати вправи для шиї від Шишоніна – комплекс

Вправа 1: Опустіть голову вниз, намагаючись дотягнутися підборіддям до шиї. Спину тримайте рівно. Затримайте голову в такому положенні на 10 сек, а потім повільно підніміть її якомога вище.

Повторювати вправу потрібно п’ять разів.

Вправа 2: Нахиліть голову праворуч. Відчувши напруження у м’язах, зафіксуйтеся в такому положенні на 30 сек. Зробіть аналогічний нахил в іншу сторону.

Повторюємо п’ять разів у кожен бік.

Вправа 3: Нахиліть голову до одного плеча на 10 секунд, а потім випряміться й повторіть вправу на інший бік. Повторюємо по п’ять разів.

Вправа 4: Поверніть шию вбік максимально, наскільки зможете, та фіксуйтесь у такому положенні на 10 сек. По черзі повторюйте вправу вліво, потім вправо. Не забувайте враховувати інтервал у 10 сек.

Виконуємо вправу по пʼять разів у кожен бік.

Вправа 5: Зведіть долоні над головою пальцями вгору. Починайте повертати голову по черзі ліворуч, а потім праворуч. На кожному повороті фіксуйтеся на 10 сек.

Вправа 6: Покладіть ліву руку на праве плече, повернувши голову вліво. Зафіксуйтесь у такому положені на 10 секунд. Потім зробіть те ж саме у зворотний бік. Зробіть по пʼять повторів у кожен бік.

Вправа 7: Витягніть рівні руки в сторони. Не згинайте їх у ліктях! Через кожні 10 сек опускайте руки, щоб відпочити, і повторюйте вправу знову.

Вправа 8: Сядьте рівно, руки покладіть на коліна. Витягніть голову вперед (плечі мають залишатися нерухомими). Поверніть витягнуту голову вправо вниз і зафіксуйтеся на 5-7 сек.

Поверніться до вихідного положення та виконайте вправу в інший бік.

Вправа 9: Підніміть руки вгору, щоб долоні були паралельні до стелі, а пальці лівої та правої руки злегка торкалися. Кожні 10 сек ненадовго опускайте руки та повторюйте вправу знову.

Вправа 10: Поверніть голову праворуч і підніміть її вгору. Права рука має лежати під потилицею, на першому шийному хребці. Не закидайте голову, аби бічні м’язи розтягувалися. Зробіть пʼять повторів, а потім виконайте в інший бік.

Вправа 11: Розведіть руки в різні сторони (одна рука має бути вище, ніж інша). Уявіть, ніби ви показуєте дитині літачок. Затримайтесь у такому положенні на 10 сек та опустіть руки. Виконайте пʼять повторів.

Вправа 12: Схопіть ліве плече правою рукою та підтягніть його до себе. Притисніть до плеча підборіддя. Ви маєте відчути, як напружилися сходові м’язи передньої поверхні шиї. Зафіксуйтеся на 7 сек. Робіть вправу по пʼять разів у кожен бік.

Якщо ви правильно та повільно виконали увесь комплекс, то зовсім скоро відчуєте приємні зміни!

Великий плюс вправ Шишоніна у тому, що вони цілком безпечні, тобто атравматичні. Якщо виконувати вправи повільно, вони не завдадуть шкоди та гарантують максимальний ефект.