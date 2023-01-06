Если у вас пропал свет, это не значит, что нельзя приготовить что-нибудь вкусненькое. Именно для таких случаев и просто на каждый день Евгений Клопотенко подготовил три простых рецепта намазок из творога. Одна из них сладкая, а две другие соленые. Вкусно со свежим хлебом, крекерами или тостами.

Намазка с бананами

Ингредиенты:

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330 г творога

1 банан

150 г сметана

2 ст. ложки сахарной пудры

1г ванильного сахара

Приготовление:

Обычно творог, из которого готовят намазки, нужно перебить блендером. Но света нет, поэтому перетираем сыр через сито. Берем бананы нарезаем полукольцами. Сочетаем с ванильным сахаром и сметаной. Добавляем порезанные бананы. Затем добавляем сахарную пудру. Перемешиваем смесь венчиком.

Сладкая намазка готова.

Намазка с кориандром

Ингредиенты:

330 г творога

4 веточки укропа

2 веточки петрушки

4 г молотого кориандра

Приготовление:

Берем сыр, перетираем через сито. Солим Добавляем измельченный укром и петрушку. Затем щедро насыпаем кориандр и перемешиваем.

Намазка с рыбой

Ингредиенты:

330 г творога

1 жестянка консервированной рыбы

сок 1\2 лимона

лимонная цедра

Приготовление:

Берем творог, перетираем через сито. Выкладываем к творогу консервированную рыбу. Поливаем все это лимонным соком и добавляем немного цедры. Все хорошо перемешиваем.

Источник: Евгений Клопотенко