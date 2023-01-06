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Еда

Готовим без света: вкусные и полезные намазки из творога

6 января 2023, 19:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
творог
Источник: Depositphotos

Если у вас пропал свет, это не значит, что нельзя приготовить что-нибудь вкусненькое. Именно для таких случаев и просто на каждый день Евгений Клопотенко подготовил три простых рецепта намазок из творога. Одна из них сладкая, а две другие соленые. Вкусно со свежим хлебом, крекерами или тостами.

Намазка с бананами

Ингредиенты:

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  • 330 г творога
  • 1 банан
  • 150 г сметана
  • 2 ст. ложки сахарной пудры
  • 1г ванильного сахара

Приготовление:

  1. Обычно творог, из которого готовят намазки, нужно перебить блендером. Но света нет, поэтому перетираем сыр через сито.
  2. Берем бананы нарезаем полукольцами.
  3. Сочетаем с ванильным сахаром и сметаной.
  4. Добавляем порезанные бананы.
  5. Затем добавляем сахарную пудру.
  6. Перемешиваем смесь венчиком.

Сладкая намазка готова.

Намазка с кориандром

Ингредиенты:

  • 330 г творога
  • 4 веточки укропа
  • 2 веточки петрушки
  • 4 г молотого кориандра

Приготовление:

  1. Берем сыр, перетираем через сито.
  2. Солим
  3. Добавляем измельченный укром и петрушку.
  4. Затем щедро насыпаем кориандр и перемешиваем.

Намазка с рыбой

Ингредиенты:

  • 330 г  творога
  • 1 жестянка консервированной рыбы
  • сок 1\2 лимона
  • лимонная цедра

Приготовление:

  1. Берем творог, перетираем через сито.
  2. Выкладываем к творогу консервированную рыбу.
  3. Поливаем все это лимонным соком и добавляем немного цедры.
  4. Все хорошо перемешиваем.

Источник: Евгений Клопотенко

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