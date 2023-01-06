Если у вас пропал свет, это не значит, что нельзя приготовить что-нибудь вкусненькое. Именно для таких случаев и просто на каждый день Евгений Клопотенко подготовил три простых рецепта намазок из творога. Одна из них сладкая, а две другие соленые. Вкусно со свежим хлебом, крекерами или тостами.
Намазка с бананами
Ингредиенты:
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- 330 г творога
- 1 банан
- 150 г сметана
- 2 ст. ложки сахарной пудры
- 1г ванильного сахара
Приготовление:
- Обычно творог, из которого готовят намазки, нужно перебить блендером. Но света нет, поэтому перетираем сыр через сито.
- Берем бананы нарезаем полукольцами.
- Сочетаем с ванильным сахаром и сметаной.
- Добавляем порезанные бананы.
- Затем добавляем сахарную пудру.
- Перемешиваем смесь венчиком.
Сладкая намазка готова.
Намазка с кориандром
Ингредиенты:
- 330 г творога
- 4 веточки укропа
- 2 веточки петрушки
- 4 г молотого кориандра
Приготовление:
- Берем сыр, перетираем через сито.
- Солим
- Добавляем измельченный укром и петрушку.
- Затем щедро насыпаем кориандр и перемешиваем.
Намазка с рыбой
Ингредиенты:
- 330 г творога
- 1 жестянка консервированной рыбы
- сок 1\2 лимона
- лимонная цедра
Приготовление:
- Берем творог, перетираем через сито.
- Выкладываем к творогу консервированную рыбу.
- Поливаем все это лимонным соком и добавляем немного цедры.
- Все хорошо перемешиваем.
Источник: Евгений Клопотенко