Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачненьке. Саме для таких випадків та і просто на кожен день Євген Клопотенко підготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Смакують зі свіжим хлібчиком, крекерами чи тостами.
Намазка з бананами
Інгредієнти:
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- 330 г кисломолочного сиру
- 1 банан
- 150 г сметана
- 2 ст. ложки цукрової пудри
- 1г ванільного цукру
Приготування:
- Зазвичай сир, з якого готують намазки, треба перебити блендером. Але світла немає, тому перетираємо сир через сито.
- Беремо банани нарізаємо напівкільцями.
- Поєднуємо з ванільним цукром і сметаною.
- Додаємо порізані банани
- Потім додаємо цукрову пудру.
- Перемішуємо суміш вінчиком.
Солодка намазка готова.
Намазка з коріандром
Інгредієнти:
- 330 г кисломолочний сир
- 4 гілочки укропу
- 2 гілочки петрушки
- 4 г меленого коріандру
Приготування:
- Беремо сир, перетираємо через сито.
- Солимо
- Додаємо подрібнений укром і петрушку.
- Потім щедро насипаємо коріандр і перемішуємо.
Намазка з рибою
Інгредієнти:
- 330 г кисломолочного сиру
- 1 бляшанка консервованої риби
- сік 1\2 лимона
- лимонна цедра
Приготування:
- Беремо сир, перетираємо через сито.
- Викладаємо до сиру консервовану рибу.
- Поливаємо все це лимонним соком і додаємо трішки цедри.
Джерело: Євген Клопотенко