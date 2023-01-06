Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Готуємо без світла: смачні і корисні намазки з сиру

6 Січня 2023, 19:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
творог
Джерело: Depositphotos

Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачненьке. Саме для таких випадків та і просто на кожен день Євген Клопотенко підготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Смакують зі свіжим хлібчиком, крекерами чи тостами.

Намазка з бананами

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • 330 г кисломолочного сиру
  • 1 банан
  • 150 г сметана
  • 2 ст. ложки цукрової пудри
  • 1г ванільного цукру

Приготування:

  1. Зазвичай сир, з якого готують намазки, треба перебити блендером. Але світла  немає, тому  перетираємо сир через сито.
  2. Беремо банани нарізаємо напівкільцями.
  3. Поєднуємо з ванільним цукром і сметаною.
  4. Додаємо порізані банани
  5. Потім додаємо цукрову пудру.
  6. Перемішуємо суміш вінчиком.

Солодка намазка готова.

Намазка з коріандром

Інгредієнти:

  • 330 г кисломолочний сир
  • 4 гілочки укропу
  • 2 гілочки петрушки
  • 4 г меленого коріандру

Приготування:

  1. Беремо сир, перетираємо через сито.
  2. Солимо
  3. Додаємо подрібнений укром і петрушку.
  4. Потім щедро насипаємо коріандр і перемішуємо.

Намазка з рибою

Інгредієнти:

  • 330 г кисломолочного сиру
  • 1 бляшанка консервованої риби
  • сік 1\2 лимона
  • лимонна цедра

Приготування:

  1. Беремо сир, перетираємо через сито.
  2. Викладаємо до сиру консервовану рибу.
  3. Поливаємо все це лимонним соком і додаємо трішки цедри.

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь