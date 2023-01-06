Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачненьке. Саме для таких випадків та і просто на кожен день Євген Клопотенко підготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Смакують зі свіжим хлібчиком, крекерами чи тостами.

Намазка з бананами

Інгредієнти:

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330 г кисломолочного сиру

1 банан

150 г сметана

2 ст. ложки цукрової пудри

1г ванільного цукру

Приготування:

Зазвичай сир, з якого готують намазки, треба перебити блендером. Але світла немає, тому перетираємо сир через сито. Беремо банани нарізаємо напівкільцями. Поєднуємо з ванільним цукром і сметаною. Додаємо порізані банани Потім додаємо цукрову пудру. Перемішуємо суміш вінчиком.

Солодка намазка готова.

Намазка з коріандром

Інгредієнти:

330 г кисломолочний сир

4 гілочки укропу

2 гілочки петрушки

4 г меленого коріандру

Приготування:

Беремо сир, перетираємо через сито. Солимо Додаємо подрібнений укром і петрушку. Потім щедро насипаємо коріандр і перемішуємо.

Намазка з рибою

Інгредієнти:

330 г кисломолочного сиру

1 бляшанка консервованої риби

сік 1\2 лимона

лимонна цедра

Приготування:

Беремо сир, перетираємо через сито. Викладаємо до сиру консервовану рибу. Поливаємо все це лимонним соком і додаємо трішки цедри.

Джерело: Євген Клопотенко