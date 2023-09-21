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Еда

Хворост: классический рецепт хрустящего печенья

21 сентября 2023, 14:07
Марина Мелехова редактор
хмиз

Хворост — это популярное украинское блюдо, которое часто готовят на праздники и семейные мероприятия. Поэтому у многих из нас хрустящее печенье вызывает приятные ассоциации.  Приготовить его очень легко, держите рецепт.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. водки
  • 2 щепотки соли
  • 250 г пшеничной муки
  • растительное масло для жарки
  • сахарная пудра  —  по вкусу.

Приготовление

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  1. В глубокой миске тщательно взбейте яйца вместе с сахаром, водкой и солью до однородной массы.
  2. Постепенно просеивайте муку в смесь и перемешивайте. Добавляйте муку, пока тесто не прекратит липнуть к рукам.
  3. Оберните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник по крайней мере на 30 минут.
  4. Затем разделите тесто на несколько частей, раскатайте каждую часть в тонкий пласт так, чтобы он просвечивался.
  5. Нарежьте пласты на полоски примерно 4-5 см, сделайте посередине каждого прямоугольника надрез и выверните через отверстие так, чтобы образовался хворост.
  6. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжаривайте до золотистого цвета в течение 30-40 секунд.
  7. Готовый хворост переложите в большую миску и присыпьте сахарной пудрой.

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Фото: Смачно

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