Хворост — это популярное украинское блюдо, которое часто готовят на праздники и семейные мероприятия. Поэтому у многих из нас хрустящее печенье вызывает приятные ассоциации. Приготовить его очень легко, держите рецепт.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. водки
- 2 щепотки соли
- 250 г пшеничной муки
- растительное масло для жарки
- сахарная пудра — по вкусу.
Приготовление
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- В глубокой миске тщательно взбейте яйца вместе с сахаром, водкой и солью до однородной массы.
- Постепенно просеивайте муку в смесь и перемешивайте. Добавляйте муку, пока тесто не прекратит липнуть к рукам.
- Оберните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник по крайней мере на 30 минут.
- Затем разделите тесто на несколько частей, раскатайте каждую часть в тонкий пласт так, чтобы он просвечивался.
- Нарежьте пласты на полоски примерно 4-5 см, сделайте посередине каждого прямоугольника надрез и выверните через отверстие так, чтобы образовался хворост.
- Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжаривайте до золотистого цвета в течение 30-40 секунд.
- Готовый хворост переложите в большую миску и присыпьте сахарной пудрой.
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Фото: Смачно