Хворост — это популярное украинское блюдо, которое часто готовят на праздники и семейные мероприятия. Поэтому у многих из нас хрустящее печенье вызывает приятные ассоциации. Приготовить его очень легко, держите рецепт.

Ингредиенты

2 яйца

2 ст. л. сахара

2 ст. л. водки

2 щепотки соли

250 г пшеничной муки

растительное масло для жарки

сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление

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В глубокой миске тщательно взбейте яйца вместе с сахаром, водкой и солью до однородной массы. Постепенно просеивайте муку в смесь и перемешивайте. Добавляйте муку, пока тесто не прекратит липнуть к рукам. Оберните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник по крайней мере на 30 минут. Затем разделите тесто на несколько частей, раскатайте каждую часть в тонкий пласт так, чтобы он просвечивался. Нарежьте пласты на полоски примерно 4-5 см, сделайте посередине каждого прямоугольника надрез и выверните через отверстие так, чтобы образовался хворост. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжаривайте до золотистого цвета в течение 30-40 секунд. Готовый хворост переложите в большую миску и присыпьте сахарной пудрой.

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Фото: Смачно