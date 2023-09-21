Хмиз – це популярна українська страва, яку часто готують на свята та сімейні заходи. Тож у багатьох із нас хрустке печиво викликає приємні асоціації.
Приготувати його дуже легко, тримайте рецепт.
Інгредієнти
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- 2 яйця
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. горілки
- 2 дрібки солі
- 250 г пшеничного борошна
- рослинна олія для смаження
- цукрова пудра – до смаку
Приготування
- У глибокій мисці ретельно збийте яйця разом із цукром, горілкою і сіллю до однорідної маси.
- Поступово просіюйте борошно у суміш і перемішуйте. Додавайте борошно, поки тісто не припинить липнути до рук.
- Обгорніть тісто у харчову плівку та покладіть в холодильник принаймні на 30 хвилин.
- Потім розділіть тісто на кілька частин, розкачайте кожну частину в тонкий пласт так, щоб він просвічувався.
- Наріжте пласти на смужки приблизно 4-5 см, зробіть посередині кожного прямокутника надріз та виверніть через отвір так, щоб утворився хмиз.
- Розігрійте рослинну олію в глибокій пательні та обсмажуйте до золотавого кольору протягом 30-40 секунд.
- Готовий хмиз перекладіть велику миску і присипте цукровою пудрою.
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Фото: Смачно