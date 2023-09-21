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Їжа

Хмиз: класичний рецепт хрусткого печива

21 Вересня 2023, 14:07
Марина Мелехова редактор
хмиз

Хмиз – це популярна українська страва, яку часто готують на свята та сімейні заходи. Тож у багатьох із нас хрустке печиво викликає приємні асоціації.

Приготувати його дуже легко, тримайте рецепт.

Інгредієнти

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  • 2 яйця
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. горілки
  • 2 дрібки солі
  • 250 г пшеничного борошна
  • рослинна олія для смаження
  • цукрова пудра – до смаку

Приготування

  1. У глибокій мисці ретельно збийте яйця разом із цукром, горілкою і сіллю до однорідної маси.
  2. Поступово просіюйте борошно у суміш і перемішуйте. Додавайте борошно, поки тісто не припинить липнути до рук.
  3. Обгорніть тісто у харчову плівку та покладіть в холодильник принаймні на 30 хвилин.
  4. Потім розділіть тісто на кілька частин, розкачайте кожну частину в тонкий пласт так, щоб він просвічувався.
  5. Наріжте пласти на смужки приблизно  4-5 см, зробіть посередині кожного прямокутника надріз та виверніть через отвір так, щоб утворився хмиз.
  6. Розігрійте рослинну олію в глибокій пательні та обсмажуйте до золотавого кольору протягом 30-40 секунд.
  7. Готовий хмиз перекладіть велику миску і присипте цукровою пудрою.

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Фото: Смачно

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