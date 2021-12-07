Бег может быть полезным занятием для улучшения психического здоровья. К такому выводу пришли японские исследователи из Университета Цукубы. Они обнаружили, что всего 10 минут бега средней интенсивности усиливают локальный кровоток той части мозга, которая играет важную роль в контроле настроения и исполнительных функций.

Эти результаты могут способствовать разработке более широкого спектра рекомендаций по лечению, направленных на улучшение психического здоровья.

Есть явные доказательства того, что физическая активность имеет много преимуществ, например, способность улучшать настроение. В предыдущих исследованиях наиболее частым объектом научных интересов в этом плане была езда на велосипеде.

Однако бег всегда играл важную роль в благополучии людей. Уникальная форма и эффективность человеческого бега, который включает в себя способность выдерживать эту форму нагрузки (например, бег трусцой, а не спринт), и эволюционный успех человека тесно связаны.

Несмотря на это, исследователи еще не изучили влияние бега на области мозга, которые контролируют настроение и исполнительные функции.

— Учитывая степень исполнительного контроля, необходимого для координации баланса, движения и толчка во время бега, логично, что и другие функции в этой области выиграют от увеличения ресурсов мозга, — объясняет профессор Хидеаки Соя.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследовательская группа использовала хорошо зарекомендовавший себя цветовой тест Струпа и собрала данные о гемодинамических изменениях, связанных с активностью мозга.

Например, в одном задании участникам эксперимента была показана неконгруэнтная информация, то есть слово красный, написанное зеленым цветом. Человек должен был назвать цвет, а не читать слово.

Для этого мозг должен обрабатывать оба набора информации и подавлять посторонние сведения. Эффект интерференции Струпа количественно оценивался разницей во времени отклика для этой задачи и для более простой версии задачи — с указанием названий образцов цвета.

Результаты показали, что после 10 минут бега средней интенсивности наблюдалось значительное сокращение времени воздействия помехи Струпа. Более того, после пробежки участники отметили, что настроение улучшилось.

Учитывая, что многие характеристики префронтальной коры головного мозга человека являются исключительно человеческими, это исследование не только проливает свет на настоящие преимущества бега, но и на возможную роль, которую эти преимущества могли сыграть в эволюционном прошлом человека.