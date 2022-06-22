А вы знали, что молодые кабачки не обязательно подвергать термической обработке? Да-да, их можно есть сырыми, сохраняя все питательные вещества, подаренные природой. А чтобы было лучше, приготовьте из них лапшу по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки – 3 шт.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Уксус винный или рисовый – 2 ст. л.
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Сахарная пудра – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Чеснок – 4 зубчика
- Фета – 100 г
- Мята – 10 г
- Кинза – 10 г
- Кунжут или орех – 5 г
- Перец чили свежий – по желанию
Приготовление:
Нарезаем кабачковые ленты с помощью экономки – специального ножа для чистки картофеля. Или сначала режем кабачок слайсами, а затем – на длинные полоски.
В отдельную миску наливаем соевый соус, уксус, масло, добавляем соль, сахарную пудру, выжимаем чеснок. Смешиваем.
Кладем кабачковую лапшу в маринад, перемешиваем. Отправляем в холодильник на 20 минут.
Достаем лапшу из холодильника и выкладываем на тарелку. Посыпаем мелкими кусочками феты, листочками мяты и кинзы. Последний штрих – кунжут или перемолотые орехи.
Алекс Якутов советует это блюдо подавать как салат или гарнир. Кабачки получатся хрустящими, с пикантным, ярким и насыщенным вкусом. Можно их также поджарить на сковороде, но хрустеть они уже не будут.