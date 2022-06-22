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Еда

Хрустящая лапша из молодых кабачков

22 июня 2022, 16:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Хрустящая лапша из молодых кабачков
Источник: Depositphotos

А вы знали, что молодые кабачки не обязательно подвергать термической обработке? Да-да, их можно есть сырыми, сохраняя все питательные вещества, подаренные природой. А чтобы было лучше, приготовьте из них лапшу по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки – 3 шт.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Уксус винный или рисовый – 2 ст. л.
  • Масло растительное – 3 ст. л.
  • Сахарная пудра – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Фета – 100 г
  • Мята – 10 г
  • Кинза – 10 г
  • Кунжут или орех – 5 г
  • Перец чили свежий – по желанию

Приготовление:

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Нарезаем кабачковые ленты с помощью экономки – специального ножа для чистки картофеля. Или сначала режем кабачок слайсами, а затем – на длинные полоски.

В отдельную миску наливаем соевый соус, уксус, масло, добавляем соль, сахарную пудру, выжимаем чеснок. Смешиваем.

Кладем кабачковую лапшу в маринад, перемешиваем. Отправляем в холодильник на 20 минут.

Достаем лапшу из холодильника и выкладываем на тарелку. Посыпаем мелкими кусочками феты, листочками мяты и кинзы. Последний штрих – кунжут или перемолотые орехи.

Алекс Якутов советует это блюдо подавать как салат или гарнир. Кабачки получатся хрустящими, с пикантным, ярким и насыщенным вкусом. Можно их также поджарить на сковороде, но хрустеть они уже не будут.

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