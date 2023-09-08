Капуста — это замечательный и недорогой продукт, из которого можно приготовить множество блюд. А как насчет капусты консервированной, которая на вкус почти как свежая да еще и имеет уникальную текстуру? Держите рецепт капусты с аспирином.
Ингредиенты на 3-л банку
- 1 л воды;
- 2 кг белокочанной капусты;
- 100 г моркови;
- по 60 г соли и сахара;
- 3 таблетки аспирина;
- 2 лавровых листа;
- черный перец горошком — по вкусу.
Приготовление
1. Овощи и тару тщательно моем проточной водой. Банку с крышкой стерилизуем в течение 5-7 минут.
2. Капусту обсушиваем, верхние листья удаляем, затем шинкуем тонкой соломкой.
3. Морковь чистим и натираем на крупной терке.
4. Смешиваем капусту с морковью и распределяем на три одинаковых порции.
5. В подготовленную банку засыпаем по 20 г сахара и соли, несколько горошин перца, лавровый лист и таблетку аспирина. Выкладываем первую порцию капусты с морковью.
6. Снова добавляем по 20 г сахара с солью, таблетку аспирина, лавровый лист и немного перца и выкладываем вторую порцию капусты с морковью.
7. Наконец выкладываем остальную соль, сахар, специи, аспирин и последнюю порцию капусты с морковью. Хорошо утрамбовываем, заливаем кипятком, герметично закрываем крышкой и переворачиваем.
Накрываем заготовку полотенцем и даем полностью остыть. Храним в тёмном прохладном месте.
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Фото: Згенерировано ИИ