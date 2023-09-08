Капуста — это замечательный и недорогой продукт, из которого можно приготовить множество блюд. А как насчет капусты консервированной, которая на вкус почти как свежая да еще и имеет уникальную текстуру? Держите рецепт капусты с аспирином.

Ингредиенты на 3-л банку

1 л воды;

2 кг белокочанной капусты;

100 г моркови;

по 60 г соли и сахара;

3 таблетки аспирина;

2 лавровых листа;

черный перец горошком — по вкусу.

Приготовление

Сейчас смотрят

1. Овощи и тару тщательно моем проточной водой. Банку с крышкой стерилизуем в течение 5-7 минут.

2. Капусту обсушиваем, верхние листья удаляем, затем шинкуем тонкой соломкой.

3. Морковь чистим и натираем на крупной терке.

4. Смешиваем капусту с морковью и распределяем на три одинаковых порции.

5. В подготовленную банку засыпаем по 20 г сахара и соли, несколько горошин перца, лавровый лист и таблетку аспирина. Выкладываем первую порцию капусты с морковью.

6. Снова добавляем по 20 г сахара с солью, таблетку аспирина, лавровый лист и немного перца и выкладываем вторую порцию капусты с морковью.

7. Наконец выкладываем остальную соль, сахар, специи, аспирин и последнюю порцию капусты с морковью. Хорошо утрамбовываем, заливаем кипятком, герметично закрываем крышкой и переворачиваем.

Накрываем заготовку полотенцем и даем полностью остыть. Храним в тёмном прохладном месте.

Еще больше интересных рецептов можно найти на сайте Смачно

Фото: Згенерировано ИИ