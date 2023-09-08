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Їжа

Хрустка капуста з аспірином: незвичний рецепт заготовки на зиму

8 Вересня 2023, 10:30
Марина Мелехова редактор
квашена капуста
Джерело: Depositphotos

Капуста – це чудовий і недорогий продукт, з якого можна приготувати безліч страв. А як щодо капусти консервованої, яка смакує майже як свіжа та ще й має унікальну текстуру? Тримайте рецепт капусти з аспірином.

Інгредієнти на 3-л банку

  • 1 л води;
  • 2 кг білокачанної капусти;
  • 100 г моркви;
  • по 60 г солі і цукру;
  • 3 таблетки аспірину;
  • 2 лаврових листки;
  • чорний перець горошком – за смаком.

Приготування

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1. Овочі і тару ретельно миємо проточною водою. Банку з кришкою стерилізуємо протягом 5-7 хвилин.

2. Капусту обсушуємо, верхнє листя видаляємо, потім шинкуємо тонкою соломкою.

3. Моркву чистимо та натираємо на грубій тертці.

4. Змішуємо капусту з морквою та розподіляємо на три однакових порції.

5. У підготовлену банку засипаємо по 20 г цукру й солі, кілька горошин перцю, лавровий листок і таблетку аспірину. Викладаємо першу порцію капусти з морквою.

6.  Знову додаємо по 20 г цукру з сіллю, таблетку аспірину, лавровий листок і трохи перцю та викладаємо другу порцію капусти з морквою.

7.  Нарешті викладаємо решту солі, цукру, спецій, аспірин та останню порцію капусти з морквою. Добре утрамбовуємо, заливаємо окропом, герметично закриваємо кришкою і перевертаємо.

Накриваємо заготовку рушником і даємо повністю охолонути. Зберігаємо у темному прохолодному місці.

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Фото: Згенеровано ШІ

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