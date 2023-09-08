Капуста – це чудовий і недорогий продукт, з якого можна приготувати безліч страв. А як щодо капусти консервованої, яка смакує майже як свіжа та ще й має унікальну текстуру? Тримайте рецепт капусти з аспірином.
Інгредієнти на 3-л банку
- 1 л води;
- 2 кг білокачанної капусти;
- 100 г моркви;
- по 60 г солі і цукру;
- 3 таблетки аспірину;
- 2 лаврових листки;
- чорний перець горошком – за смаком.
Приготування
1. Овочі і тару ретельно миємо проточною водою. Банку з кришкою стерилізуємо протягом 5-7 хвилин.
2. Капусту обсушуємо, верхнє листя видаляємо, потім шинкуємо тонкою соломкою.
3. Моркву чистимо та натираємо на грубій тертці.
4. Змішуємо капусту з морквою та розподіляємо на три однакових порції.
5. У підготовлену банку засипаємо по 20 г цукру й солі, кілька горошин перцю, лавровий листок і таблетку аспірину. Викладаємо першу порцію капусти з морквою.
6. Знову додаємо по 20 г цукру з сіллю, таблетку аспірину, лавровий листок і трохи перцю та викладаємо другу порцію капусти з морквою.
7. Нарешті викладаємо решту солі, цукру, спецій, аспірин та останню порцію капусти з морквою. Добре утрамбовуємо, заливаємо окропом, герметично закриваємо кришкою і перевертаємо.
Накриваємо заготовку рушником і даємо повністю охолонути. Зберігаємо у темному прохолодному місці.
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Фото: Згенеровано ШІ