Иметь здоровое и стройное тело — мечта каждой женщины и мужчины. Однако сидячая работа, переедание, чрезмерное употребление сладостей и малоподвижный образ жизни разрушают эту мечту каждый день.

Факты ICTV спросили у фитнес-тренера Натальи Капшук, какие упражнения нужно делать каждый день, чтобы похудеть и привести тело в форму.

Идеальная фигура за 5 минут в день: какие три упражнения помогут похудеть

— Мир фитнеса очень разнообразен и интересен. Однако, если говорить только о трех упражнениях, которые помогут подтянуть тело, то я выбрала те, которые привлекают большие группы мышц и являются достаточно энергозатратными, — говорит тренер.

По словам Капшук, выполнять эти упражнения нужно не только для сжигания калорий, но и ради максимальной пользы для организма.

Асимметричные казацкие приседания

Почему именно асимметричные? Здесь очень просто. Нам нужно заставить работать обе ноги (ягодичные мышцы) с одинаковой нагрузкой. Это упражнение поможет сделать это!

Как выполнять:

Расставьте ноги (на две ширины плеч), носки разверните на 45 градусов, мышцы кора держим в тонусе. Начинаем движение с отведения ягодицы в сторону, колено направлено в сторону носка, спину держим ровно, работаем с полной амплитудой. Поднимаемся в исходное положение и воспроизводим приседания на другую сторону.

Упражнение очень эффективно для увеличения амплитуды движения в тазобедренном суставе. Это также поможет избавиться от боли в спине.

Медвежий шаг

Исходное положение: встаньте в позу кошки. Ладони должны стоять под плечами, а колени — под тазом. Из этого положения начинаем поднимать колени от пола (максимально низко от пола, но не касаясь его). В таком положении начинайте поднимать правую руку и левую ногу — вернитесь в исходное положение и повторите то же самое на другую сторону.

— Это упражнение задействует много мелких мышц. Кроме того, упражнение хорошо прорабатывает мышцы кора, что очень важно для осанки, — говорит тренер.

Лодка

Лягте на живот, руки положите на пол. Грудная клетка должна быть вытянута вперед, реберные дуги на полу. Макушкой и стопами растянитесь максимально в длину. На выдохе поднимите корпус, а локти отведите к корпусу, стараясь свести нижние края лопаток. Мышцы таза держите в тонусе.

— Это упражнение хорошо работает с мышцами спины и ягодиц. Кстати, во время такого движения активируется работа почек, — добавляет Капшук.

Упражнения не нужно делать быстро, каждый должен выбирать свой идеальный темп и амплитуду. Выполняйте все упражнения медленно, ощущая каждую мышцу.

Новички должны выполнять каждое упражнение по 40 сек, а затем 20 сек отдых. Выполняем хотя бы по три повтора. Затем вы можете увеличить интенсивность, амплитуду и время выполнения упражнений.