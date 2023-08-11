Иметь здоровое и стройное тело — мечта каждой женщины и мужчины. Однако сидячая работа, переедание, чрезмерное употребление сладостей и малоподвижный образ жизни разрушают эту мечту каждый день.
Факты ICTV спросили у фитнес-тренера Натальи Капшук, какие упражнения нужно делать каждый день, чтобы похудеть и привести тело в форму.
Идеальная фигура за 5 минут в день: какие три упражнения помогут похудеть
— Мир фитнеса очень разнообразен и интересен. Однако, если говорить только о трех упражнениях, которые помогут подтянуть тело, то я выбрала те, которые привлекают большие группы мышц и являются достаточно энергозатратными, — говорит тренер.
По словам Капшук, выполнять эти упражнения нужно не только для сжигания калорий, но и ради максимальной пользы для организма.
Асимметричные казацкие приседания
Почему именно асимметричные? Здесь очень просто. Нам нужно заставить работать обе ноги (ягодичные мышцы) с одинаковой нагрузкой. Это упражнение поможет сделать это!
Как выполнять:
- Расставьте ноги (на две ширины плеч), носки разверните на 45 градусов, мышцы кора держим в тонусе.
- Начинаем движение с отведения ягодицы в сторону, колено направлено в сторону носка, спину держим ровно, работаем с полной амплитудой.
- Поднимаемся в исходное положение и воспроизводим приседания на другую сторону.
Упражнение очень эффективно для увеличения амплитуды движения в тазобедренном суставе. Это также поможет избавиться от боли в спине.
Медвежий шаг
- Исходное положение: встаньте в позу кошки. Ладони должны стоять под плечами, а колени — под тазом.
- Из этого положения начинаем поднимать колени от пола (максимально низко от пола, но не касаясь его).
- В таком положении начинайте поднимать правую руку и левую ногу — вернитесь в исходное положение и повторите то же самое на другую сторону.
— Это упражнение задействует много мелких мышц. Кроме того, упражнение хорошо прорабатывает мышцы кора, что очень важно для осанки, — говорит тренер.
Лодка
- Лягте на живот, руки положите на пол. Грудная клетка должна быть вытянута вперед, реберные дуги на полу.
- Макушкой и стопами растянитесь максимально в длину.
- На выдохе поднимите корпус, а локти отведите к корпусу, стараясь свести нижние края лопаток.
- Мышцы таза держите в тонусе.
— Это упражнение хорошо работает с мышцами спины и ягодиц. Кстати, во время такого движения активируется работа почек, — добавляет Капшук.
Упражнения не нужно делать быстро, каждый должен выбирать свой идеальный темп и амплитуду. Выполняйте все упражнения медленно, ощущая каждую мышцу.
Новички должны выполнять каждое упражнение по 40 сек, а затем 20 сек отдых. Выполняем хотя бы по три повтора. Затем вы можете увеличить интенсивность, амплитуду и время выполнения упражнений.