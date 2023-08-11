Мати здорове й струнке тіло – мрія кожної жінки й чоловіка. Проте сидяча робота, переїдання, надмірне вживання солодощів та малорухливий спосіб життя руйнують цю мрію кожного дня.
Факти ICTV запитали у фітнес-тренера Наталії Капшук, які вправи потрібно робити кожного дня, щоб схуднути та привести тіло у форму.
Ідеальна фігура за 5 хвилин на день: які три вправи допоможуть схуднути
– Світ фітнесу дуже різноманітний та цікавий. Проте, якщо говорити лише про три вправи, які допоможуть підтягнути тіло, то я обрала ті, які залучають великі групи мʼязів і є доволі енергозатратними, – каже тренер.
Асиметричні козацькі присідання
Чому саме асиметричні? Тут дуже просто. Нам потрібно змусити працювати обидві ноги (сідничні мʼязи) з однаковим навантаженням. Ця вправа допоможе це зробити!
Як виконувати:
- Розставте ноги (на дві ширини плечей), носки розверніть на 45 градусів, мʼязи кору тримаємо в тонусі.
- Починаємо рух з відведення сідниці в сторону, коліно направлене в сторону носка, спину тримаємо рівно, працюємо з повною амплітудою.
- Підіймаємось у вихідне положення і відтворюємо присідання на іншу сторону.
Вправа дуже ефективна для збільшення амплітуди руху в кульшовому суглобі. Це також допоможе позбутися болю у спині.
Ведмежий крок
- Вихідне положення: станьте в позу кішки. Долоні мають стояти під плечима, а коліна – під тазом.
- З цього положення починаємо підіймати коліна від підлоги (максимально низько від підлоги, але не торкаючись її).
- У такому положенні починайте підіймати праву руку й ліву ногу – поверніться у вихідне положення і повторіть те саме на іншу сторону.
– Ця вправа залучає багато дрібних м’язів. Крім того, вправа добре пропрацьовує м’язи кору, що дуже важливо для постави, – каже тренер.
Човни
- Ляжте на живіт, руки покладіть на підлогу. Грудна клітка має бути витягнута вперед, реберні дуги на підлозі.
- Маківкою і стопами розтягніться максимально в довжину.
- На видиху підійміть корпус, а лікті відведіть до корпусу, намагаючись звести нижні краї лопаток.
- Мʼязи тазу тримайте в тонусі.
– Ця вправа добре працює з мʼязами спини й сідниць. До речі, під час такого руху активується робота нирок, – додає Капшук.
Вправи не потрібно робити швидко, кожен має обирати свій ідеальний темп та амплітуду. Виконуйте всі вправи повільно, відчуваючи кожен мʼяз.
Новачки повинні виконувати кожну вправу по 40 сек, а потім 20 сек відпочинок. Виконуємо хоча б по три повтори. Потім можна збільшувати інтенсивність, амплітуду та час виконання вправ.