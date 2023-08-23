Можно ли вернуть прежнюю интимную жизнь после возвращения с фронта раненого супруга? Сексолог говорит, что прежнюю — нельзя. Будет все по-другому, и женщинам надо быть к этому готовыми.

Елена Голоцван, эксперт женской образовательной компании Woman Insight, врач-психотерапевт высшей категории, сексолог, глава Международной ассоциации практической сексологии (МАПС), тренер-консультант по вопросам сохранения сексуального здоровья подчеркивает, что женам и любимым женщинам нужно понимать в первую очередь.

— Ранение, в отличие от заболевания, происходит внезапно, сопровождается болями различной интенсивности, может коренным образом изменить ритм жизни, привести к инвалидности и потере человека, — говорит Голоцван.

Нужно реально оценивать ситуацию и то, что может сделать каждый из партнеров для гармоничной половой жизни.

Жены раненых бойцов часто отмечают изменения в поведении мужа, во взаимоотношениях с близкими.

Сексолог отмечает, что часто слышит от женщин о своих любимых: он очень изменился, он стал совершенно другим человеком, я не могу его узнать, я его не понимаю, я его боюсь, он груб в сексе, у меня больше нет к нему влечения…

— Действительно, человек, переживший тяготы войны и ранение, меняется – он по-другому начинает воспринимать окружающую действительность и взаимоотношения с близкими людьми, — объясняет Елена.

В поведении это может проявляться по-разному. Мужчина может замыкаться в себе, избегать общения с близкими, быть вялым и апатичным, у него обычно ухудшается настроение вплоть до появления суицидальных мыслей. Либо он агрессивен, зол на всех, ищет, на ком сорвать злость и обиду за “несправедливость, случившуюся с ним”.

— Может быть и такой вариант — человек достаточно стойко и адекватно переносит все проблемы, связанные с ранением, осознанно проходит период реабилитации, — говорит сексолог.

Но, по утверждению Голоцван, последний вариант, увы, встречается гораздо реже.

Что касается сексуальной жизни, то чаще всего женщины жалуются на грубость и эмоциональную отстраненность партнера.

Сексолог приводит рассказ одной клиентки: “Муж вернулся после ампутации руки. Постоянно придирался ко мне во всем – и суп не такой, и дети слишком шумят, и секс не устраивает. Начал требовать от меня анальный секс, я отказалась — мы его раньше не практиковали. Он начал кричать, что теперь без руки я его не воспринимаю как мужчину и, пока он воевал, я, наверное, пробовала секс с другим…”.

Сексолог поясняет, что последствия ранения сказываются на психике человека не лучшим образом.

Поэтому, конечно же, раненым просто необходима не только физическая, но и психологическая реабилитация, а также поддержка близких людей.

Чем реально могут помочь жены, любимые женщины?

Вот несколько рекомендаций Елены Голоцван, которые, возможно, пригодятся:

1.Не произносите формальные фразы, типа: держись или все будет хорошо. Они, как правило, раздражают.

2. Создавайте условия, чтобы любимый человек выговорился! Это поможет ему снять постоянное напряжение и поспособствует постепенному восстановлению взаимоотношений.

3. Не пытайтесь сравнивать ваш секс до ранения и после. То, что было — уже в прошлом, учитесь общаться по-новому. Ищите новые способы получения удовольствия друг от друга во время секса.

4. Обсуждайте свои сексуальные желания спокойно, без претензий друг к другу.

5. Очень важен период предварительных ласк, когда вы можете испытать новые приятные чувства и ощущения.

6. В случае слабой эрекции и других секс-проблем обратитесь к врачу-сексологу вместе. Существуют определенные практики, которые помогут сделать сексуальную жизнь приятной для вас обоих.