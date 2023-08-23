Чи можна повернути колишнє інтимне життя після повернення з фронту пораненого чоловіка? Сексолог каже, що колишнє — не можна. Буде все по-іншому, і жінкам треба бути до цього готовими.

Олена Голоцван, експертка жіночої освітньої компанії Woman Insight, лікарка-психотерапевт вищої категорії, сексолог, голова Міжнародної асоціації практичної сексології (МАПС), тренерка-консультантка з питань збереження сексуального здоров’я, наголошує, що дружинам і коханим жінкам треба розуміти насамперед.

– Поранення, на відміну від захворювання, відбувається раптово, супроводжується болями різної інтенсивності, може докорінно змінити ритм життя, призвести до інвалідності та втрати людини, – каже Голоцван.

Потрібно реально оцінювати ситуацію і те, що може зробити кожен із партнерів для гармонійного статевого життя.

Дружини поранених бійців часто відмічають зміни в поведінці чоловіка, у взаєминах із близькими.

Сексолог зазначає, що часто чує від жінок про своїх коханих: він дуже змінився, він став зовсім іншою людиною, я не можу його впізнати, я його не розумію, я його боюся, він грубий у сексі, у мене більше немає до нього потягу…

– Дійсно, людина, яка пережила тяготи війни і поранення, змінюється – вона по-іншому починає сприймати навколишню дійсність і взаємини з близькими людьми, – пояснює Олена.

У поведінці це може проявлятися по-різному. Чоловік може замикатися в собі, уникати спілкування з близькими, бути млявим й апатичним, у нього зазвичай погіршений настрій аж до появи суїцидних думок. Або ж він агресивний, злий на всіх, шукає, на кому зірвати злість й образу за “несправедливість, що трапилася з ним”.

– Може бути й такий варіант – людина досить стійко й адекватно переносить усі проблеми, пов’язані з пораненням, усвідомлено проходить період реабілітації, – каже сексолог.

Але, за твердженням Голоцван, останній варіант, на жаль, трапляється набагато рідше.

Що стосується сексуального життя, то найчастіше жінки скаржаться на грубість та емоційну відстороненість партнера. Сексолог наводить розповідь однієї клієнтки:

“Чоловік повернувся після ампутації руки. Постійно чіплявся до мене в усьому – і суп не такий, і діти занадто шумлять, і секс не влаштовує. Почав вимагати від мене анальний секс, я відмовилася – ми його раніше не практикували. Він почав кричати, що тепер без руки я його не сприймаю як чоловіка і, поки він воював, я, напевно, пробувала секс з іншим…”.

Лікарка пояснює, що наслідки поранення позначаються на психіці людини не найкращим чином.

Тому, звісно ж, пораненим просто необхідна не тільки фізична, а й психологічна реабілітація, а також підтримка близьких людей.

Чим реально можуть допомогти дружини, кохані жінки?

Ось кілька рекомендацій Олени Голоцван, які, сподіваємося, стануть у пригоді:

1.Не кажіть формальних фраз, на кшталт: тримайся або все буде добре. Вони зазвичай дратують.

2. Створюйте умови, щоб кохана людина виговорилася! Це допоможе їй зняти постійну напругу і посприяє поступовому відновленню взаємин.

3. Не намагайтеся порівнювати ваш секс до поранення і після. Те, що було – вже в минулому, вчіться спілкуватися по-новому. Шукайте нові способи отримання задоволення одне від одного під час сексу.

4. Обговорюйте свої сексуальні бажання спокійно, без претензій одне до одного.

5. Дуже важливий період попередніх пестощів, коли ви можете випробувати нові приємні почуття і відчуття.

6. У разі слабкої ерекції та інших секс-проблем зверніться до лікаря-сексолога разом. Існують певні практики, які допоможуть зробити сексуальне життя приємним для вас обох.