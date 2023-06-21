Йога — очень важная вещь не только для физического, но и для ментального здоровья. Эксперты часто советуют попробовать заниматься, чтобы снизить уровень стресса.

Во Всемирный день йоги, который отмечают 21 июня, актрисы сериалов Нового канала Оля Жуковцова, Алина Кошарная и Мария Стопник, которых можно назвать йогинями, рассказали о своем опыте в восточных практиках.

Оля Жуковцова, актриса сериала Молодая:

— Когда-то увидела, как девочка выполняет очень красивые движения позвоночником, будто волны перекатываются. И захотела попробовать овладеть этим упражнением. Мне сбросили контакты трех йогинь, и уже через несколько недель я купила себе курс у одной из них. Была уверена, что деревянная, но выяснилось, что просто себя недооценила. Первые занятия очень зашли. Теперь практикую по 3-4 раза в неделю.

Уже замечаю изменения в своем теле. К примеру, когда была на съемках программы Кто сверху?, выстояла с прямой спиной на каблуках около семи часов.

Если хотите заниматься йогой, то я бы рекомендовала начинать в группах или индивидуально с инструктором. Главное для начинающих — не гнаться за теми, кто уже давно практикует. Потому что йога — не о достижениях, а об укреплении и развитии тела.

Алина Кошарная, актриса сериала Связь:

— Я — человек-скорость, у меня в голове всегда много мыслей и задач. Для меня найти момент расслабления и замедления — задача со звездочкой. Поэтому сначала все попытки сконцентрироваться провалилась. Тогда начала смотреть интервью тех, кто дает советы начинающим. Мне понадобился год, чтобы научиться “выключать” мысли и сосредотачиваться на дыхании хотя бы на пять минут! Потом все забросила.

А с началом полномасштабной войны попробовала снова. Не могла заснуть из-за неконтролируемого потока мыслей, поэтому начала с типичных медитаций для сна. Представляю, будто шарик с лишними мыслями отлетел и лопнул, освободив мозг от них.

Хочу посоветовать начинающим не нервничать из-за неудачных попыток. Сейчас столько литературы, YouTube-уроков, онлайн-медитаций, приложений, что найти советы, которые реально помогут, — легко!

Мария Стопник, актриса сериала Голова:

— Я стою на гвоздях. Практикую раз в неделю, но хочу чаще. Недавно попробовала это делать на природе! Отдельный вид удовольствия. Меня поощрила к гвоздестоянию очень хорошая подруга. Она проводила актерские курсы, а в конце занятий предлагала бонус-плюс — гвозди. Мне давно было интересно попробовать, что это, поэтому решилась. И зашло!

Прошлым летом я проживала сложный морально и физически период. Став на гвозди, поняла, что благодаря этой практике прочищается голова, и становится легче. Замечу, для того, чтобы стать на гвозди, нужно формулировать правильный запрос. Обычно это удаётся сделать через вопрос, на который не можешь найти ответ. Я стараюсь этим пользоваться.

Когда есть вещь, которая меня тревожит, то думаю о ней, становясь на гвозди. Тогда через 20-30 минут практики мозг будто сам генерирует идеи решения проблемы или просто смещает с неё акцент.

А ещё гвоздестояние — очень клёвый способ для выхода эмоций, которые ты обычно не можешь выплеснуть из себя в жизни.

Так что пробуйте, и будет нам всем дзен!