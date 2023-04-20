Кокосовое масло — одно из самых популярных масел для жарки. На вид это твердая растительная масса белого цвета, которая при нагревании становится прозрачной и жидкой.

Она содержит множество полезных макро и микроэлементов, но достаточно калорийна и не дешевая. Кроме того, во время жарки масло придает блюду изысканный аромат и вкус.

Факты ICTV узнавали, действительно ли кокосовое масло подходит для жарки и какие продукты можно жарить на ней.

Кокосовое масло: подходит ли оно для жарки

Одним из основных преимуществ кокосового масла является его высокая точка дымления.

Нутрициолога Оксана Шкиль отмечает, что точка дымления масла — это температура, при которой молекулы масла начинают разрушаться, как следствие, нарушается вкус пищи, уменьшается количество питательных веществ и образуются свободные радикалы, которые могут разрушать клетки организма и способствовать развитию заболеваний. Визуально — масло начинает дымиться.

— Жарка продукта происходит при температуре свыше 100°C, образование золотистой корочки — при 140-165°C. Таким образом, лучше жарить на масле, у которого точка дымления 160°C и выше, — добавляет нутрициолог.

Также Шкиль советует наливать масло на холодную сковороду, а при ее нагревании сразу начинать жарить.

Кокосовое масло имеет точку дымления 176°C. Соответственно, она идеально подходит для жарки пищи на сковороде, ведь будет сохранять свои полезные свойства и обеспечивать сохранение вкуса и аромата блюд.

— Кокосовое масло имеет точку дымления 176°C; содержание насыщенных жирных кислот-92%; содержание полиненасыщенных жирных кислот — 2%. Поэтому кокосовое масло входит в топ лучших масел, которые подходят для термической обработки, — отмечает нутрициолог.

Кроме того, масло содержит незаменимые жирные кислоты. В частности лауриновую кислоту, которая обладает антибактериальными свойствами и помогает в борьбе с инфекциями.

Также в составе масла присутствуют витамины и антиоксиданты, которые улучшают здоровье и помогают предотвращать развитие различных заболеваний.

Какие продукты можно жарить на кокосовом масле

Многие люди используют кокосовое масло для жарки и запекания, потому что оно не выделяет канцерогенов при нагревании.

На самом деле на кокосовом масле можно обжаривать любую пищу, главное, чтобы вам нравился необычный вкус и изысканный аромат.

На кокосовом масле можно жарить или тушить:

Мясные и рыбные блюда — приобретают приятный аромат благодаря использованию кокосового масла.

Блины и булочки.

Овощи (можно жарить и запекать).

Также на кокосовом масле можно поджаривать крупы и семена.

Еще кокосовое масло идеально подходит для приготовления выпечки (ею можно заменить маргарин и сливочное масло), десертов, овощных блюд, морепродуктов, смузи.

Еще кокосовое масло можно использовать для заправки салатов, как основу для соусов и добавлять в супы.