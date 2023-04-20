Кокосова олія – одна з найпопулярніших олій для смаження. На вигляд це тверда рослинна маса білого кольору, яка при нагріванні стає прозорою й рідкою.

Вона містить безліч корисних макро та мікроелементів, але досить калорійна та не дешева. Крім того, під час смаження олія додає страві вишуканого аромату та смаку.

Факти ICTV дізнавалися, чи дійсно кокосова олія підходить для смаження та які продукти можна смажити на ній.

Кокосова олія: чи підходить для смаження

Однією з головних переваг кокосової олії є її висока точка димлення.

Нутриціолога Оксана Шкіль зазначає, що точка димлення олії – це температура, при якій молекули олії починають руйнуватися, як наслідок, порушується смак їжі, зменшується кількість поживних речовин та утворюються вільні радикали, які можуть руйнувати клітини організму та сприяти розвитку захворювань. Візуально – олія починає диміти.

– Смаження продукту відбувається при температурі понад 100°C, утворення золотистої скоринки – при 140-165°C. Таким чином, краще смажити на олії, у якої точка димлення 160°C та вище, – додає нутриціолог.

Також Шкіль радить наливати олію на холодну пательню, а при її нагріванні відразу починати смажити.

Кокосова олія має точку димлення 176°C. Відповідно, вона ідеально підходить для смаження їжі на пательні, адже зберігатиме свої корисні властивості та забезпечуватиме збереження смаку та аромату страв.

– Кокосова олія має точку димлення 176°C; вміст насичених жирних кислот – 92%; вміст поліненасичених жирних кислот – 2%. Тому кокосова олія входить у топ найкращих олій, які підходять для термічної обробки, – зазначає нутриціолог.

Крім того, олія містить незамінні жирні кислоти. Зокрема лауринову кислоту, яка має антибактеріальні властивості та допомагає у боротьбі з інфекціями.

Також у складі олії присутні вітаміни та антиоксиданти, які покращують здоров’я та допомагають запобігати розвитку різних захворювань.

Які продукти можна смажити на кокосовій олії

Багато людей використовують кокосову олію для обсмажування та запікання, оскільки вона не виділяє канцерогенів при нагріванні.

Насправді на кокосовій олії можна обсмажувати будь-яку їжу, головне, аби вам подобався незвичний смак та вишуканий аромат.

На кокосовій олії можна смажити або тушкувати:

М’ясні та рибні страви – набувають приємного аромату завдяки використанню кокосової олії.

Млинці та булочки.

Овочі (можна смажити та запікати).

Також на кокосовій олії можна підсмажувати крупи та насіння.

Ще кокосова олія ідеально підходить для приготування випічки (нею можна замінити маргарин та вершкове масло), десертів, овочевих страв, морепродуктів, смузі.

Ще кокосову олію можна використовувати для заправки салатів, як основу для соусів та додавати в супи.