Зимой частенько возникает ситуация, когда нужна для приготовления того или иного блюда свежая петрушка, а она уже закончилась или ее просто нет.
Чтобы этого не случилось, один из лучших вариантов – потратить немного времени и заготовить петрушку на зиму в банках.
Заготовленная по этому рецепту петрушка не только останется, как свежая, но и приобретет еще более насыщенный аромат и вкус.
Как заготовить петрушку на зиму в банках
Таким же образом можно заготовить и укроп. Или закрыть вместе петрушку и укроп.
Ингредиенты:
- петрушка свежая насыщенного зеленого цвета
- вода
- соль
Способ приготовления:
- Пучки петрушки промываем холодной водой и обсушиваем.
- Зелень нарезаем и плотно выкладываем в стерилизованные банки.
- В кастрюлю вливаем 0,5 л воды и доводим до кипения. Добавляем 2 ст. л. крупной соли и перемешиваем до полного растворения. Затем охлаждаем до комнатной температуры.
- Затем охлаждаем до комнатной температуры.
- Вливаем воды в банки с петрушкой столько, чтобы она была полностью залита рассолом.
- Закрываем банки металлическими или капроновыми крышками. Храним в холодильнике.
Петрушка на зиму в банках: преимущества
- Предложенный способ заготовки петрушки позволяет сохранить свежий вкус и аромат.
- Заготовленная в банках петрушка готова к употреблению в любой момент.
- Петрушка богата витаминами А, С и К и антиоксидантами. Также она обладает мочегонными свойствами, улучшает пищеварение и способствует укреплению иммунной системы.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.