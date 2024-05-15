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Консервированная петрушка на зиму в банках: как заготовить

15 мая 2024, 18:00
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Петрушка на зиму в банках

Зимой частенько возникает ситуация, когда нужна для приготовления того или иного блюда свежая петрушка, а она уже закончилась или ее просто нет.

Чтобы этого не случилось, один из лучших вариантов – потратить немного времени и заготовить петрушку на зиму в банках.

Заготовленная по этому рецепту петрушка не только останется, как свежая, но и приобретет еще более насыщенный аромат и вкус.

Как заготовить петрушку на зиму в банках

Таким же образом можно заготовить и укроп. Или закрыть вместе петрушку и укроп.

Ингредиенты:

  • петрушка свежая насыщенного зеленого цвета
  • вода
  • соль

Способ приготовления:

  1. Пучки петрушки промываем холодной водой и обсушиваем.
  2. Зелень нарезаем и плотно выкладываем в стерилизованные банки.
  3. В кастрюлю вливаем 0,5 л воды и доводим до кипения. Добавляем 2 ст. л. крупной соли и перемешиваем до полного растворения. Затем охлаждаем до комнатной температуры.
  4. Затем охлаждаем до комнатной температуры.
  5. Вливаем воды в банки с петрушкой столько, чтобы она была полностью залита рассолом.
  6. Закрываем банки металлическими или капроновыми крышками. Храним в холодильнике.

Петрушка на зиму в банках: преимущества

  • Предложенный способ заготовки петрушки позволяет сохранить свежий вкус и аромат.
  • Заготовленная в банках петрушка готова к употреблению в любой момент.
  • Петрушка богата витаминами А, С и К и антиоксидантами. Также она обладает мочегонными свойствами, улучшает пищеварение и способствует укреплению иммунной системы.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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