Зимой частенько возникает ситуация, когда нужна для приготовления того или иного блюда свежая петрушка, а она уже закончилась или ее просто нет.

Чтобы этого не случилось, один из лучших вариантов – потратить немного времени и заготовить петрушку на зиму в банках.

Заготовленная по этому рецепту петрушка не только останется, как свежая, но и приобретет еще более насыщенный аромат и вкус.

Как заготовить петрушку на зиму в банках

Таким же образом можно заготовить и укроп. Или закрыть вместе петрушку и укроп.

Ингредиенты:

петрушка свежая насыщенного зеленого цвета

вода

соль

Способ приготовления:

Пучки петрушки промываем холодной водой и обсушиваем. Зелень нарезаем и плотно выкладываем в стерилизованные банки. В кастрюлю вливаем 0,5 л воды и доводим до кипения. Добавляем 2 ст. л. крупной соли и перемешиваем до полного растворения. Затем охлаждаем до комнатной температуры. Затем охлаждаем до комнатной температуры. Вливаем воды в банки с петрушкой столько, чтобы она была полностью залита рассолом. Закрываем банки металлическими или капроновыми крышками. Храним в холодильнике.

Петрушка на зиму в банках: преимущества

Предложенный способ заготовки петрушки позволяет сохранить свежий вкус и аромат.

Заготовленная в банках петрушка готова к употреблению в любой момент.

Петрушка богата витаминами А, С и К и антиоксидантами. Также она обладает мочегонными свойствами, улучшает пищеварение и способствует укреплению иммунной системы.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.