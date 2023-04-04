Шпинат — листовой овощ, который все больше набирает популярность. Его ценят как источник разнообразных витаминов и микроэлементов, в частности это витамин А, железо, магний, калий и пр.

Листья шпината обычно употребляют в разном виде: свежем, замороженном, а иногда можно встретить и законсервированный овощ.

Чем полезен и вреден шпинат, рассказала врач-диетолог Сеник Галина.

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Польза шпината

Шпинат — травянистое растение, относящееся к семейству амарантовых. Овощ родственен со свеклой и киноа.

Имеет много клетчатки, в том числе нерастворимой. Именно она участвует в формировании стула и таким образом помогает профилактировать запор.

Богат витаминами и минералами. В частности — каротином, являющимся предшественником витамина А. Также известны витамин С (антиоксидант) и витамин К, который нужен для работы свертывающей системы крови.

Микроэлементы: кальций, железо (негемовое) и др.

Для того, чтобы наш организм лучше усваивал железо, желательно, чтобы сочетались продукты с гемовым (в животной пище) и негемовым железом.

Большое количество фитонутриентов — природные химические вещества, которые помогают предотвратить заболевания. А также: лютеин, зеаксантин (защищают сетчатку глаза), кверцетин (помогает избежать болезней сердечно-сосудистой системы) и др.

Вредные свойства шпината

Кроме полезных свойств стоит обратить внимание и на предостережения.

Шпинат содержит большое количество щавелевой кислоты (оксалатов), которая может привести к камнеобразованию. Поэтому при мочекаменной болезни стоит ограничить употребление этого овоща.

Также не рекомендуется употреблять шпинат при язве желудка. Ведь щавелевая кислота оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку.

Из-за наличия витамина К2 людям, которые принимают варфарин для разжижения крови, стоит употреблять шпинат без излишка.

Простые блюда из шпината от Евгения Клопотенко

Зеленый борщ со шпинатом

Ингредиенты

1 морковь

2 луковицы

2-3 картофелины

4 перепелиных яйца или 2 куриных

1-2 лавровых листа

пучок петрушки

пучок шпината

пучок зеленого лука

2 ст. л. подсолнечного масла

1-2 л воды

соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Очистите луковицу и положите в кастрюлю. Морковь разрежьте на две части. Одну половину нарежьте кружочками и переместите к луку. Налейте воду к овощам и добавьте лавровый лист и специи. Доведите до кипения и варите 20 мин. После этого удалите шумовкой овощи и оставьте бульон на маленьком огне. Отварите яйца (4-5 мин). Вторую половину моркови порежьте кубиками или соломкой. Очистите вторую луковицу и тоже нарежьте кубиками. То же самое сделайте с картофелем. Промойте зелень, удалите корни и порежьте на куски любого размера. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла и варите 15-20 мин, пока не приготовится картофель. После этого борщ должен настояться в течение 20 мин. Подавайте борщ с разрезанным пополам яйцом.

Соленые маффины из шпината

Ингредиенты

140 г сливочного масла

1 ст. л. сахара

3 яйца

50 г шпината (свежего)

120 г пшеничной муки

10 г разрыхлителя

3 ст. л. сметаны 20%

100 г твердого сыра

1 щепотка соли

Способ приготовления