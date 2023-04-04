Шпинат — листовой овощ, который все больше набирает популярность. Его ценят как источник разнообразных витаминов и микроэлементов, в частности это витамин А, железо, магний, калий и пр.
Листья шпината обычно употребляют в разном виде: свежем, замороженном, а иногда можно встретить и законсервированный овощ.
Чем полезен и вреден шпинат, рассказала врач-диетолог Сеник Галина.
Польза шпината
Шпинат — травянистое растение, относящееся к семейству амарантовых. Овощ родственен со свеклой и киноа.
- Имеет много клетчатки, в том числе нерастворимой. Именно она участвует в формировании стула и таким образом помогает профилактировать запор.
- Богат витаминами и минералами. В частности — каротином, являющимся предшественником витамина А. Также известны витамин С (антиоксидант) и витамин К, который нужен для работы свертывающей системы крови.
- Микроэлементы: кальций, железо (негемовое) и др.
Для того, чтобы наш организм лучше усваивал железо, желательно, чтобы сочетались продукты с гемовым (в животной пище) и негемовым железом.
- Большое количество фитонутриентов — природные химические вещества, которые помогают предотвратить заболевания. А также: лютеин, зеаксантин (защищают сетчатку глаза), кверцетин (помогает избежать болезней сердечно-сосудистой системы) и др.
Вредные свойства шпината
Кроме полезных свойств стоит обратить внимание и на предостережения.
Шпинат содержит большое количество щавелевой кислоты (оксалатов), которая может привести к камнеобразованию. Поэтому при мочекаменной болезни стоит ограничить употребление этого овоща.
Также не рекомендуется употреблять шпинат при язве желудка. Ведь щавелевая кислота оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку.
Из-за наличия витамина К2 людям, которые принимают варфарин для разжижения крови, стоит употреблять шпинат без излишка.
Простые блюда из шпината от Евгения Клопотенко
Зеленый борщ со шпинатом
Ингредиенты
- 1 морковь
- 2 луковицы
- 2-3 картофелины
- 4 перепелиных яйца или 2 куриных
- 1-2 лавровых листа
- пучок петрушки
- пучок шпината
- пучок зеленого лука
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1-2 л воды
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Очистите луковицу и положите в кастрюлю.
- Морковь разрежьте на две части. Одну половину нарежьте кружочками и переместите к луку.
- Налейте воду к овощам и добавьте лавровый лист и специи.
- Доведите до кипения и варите 20 мин. После этого удалите шумовкой овощи и оставьте бульон на маленьком огне.
- Отварите яйца (4-5 мин).
- Вторую половину моркови порежьте кубиками или соломкой.
- Очистите вторую луковицу и тоже нарежьте кубиками. То же самое сделайте с картофелем.
- Промойте зелень, удалите корни и порежьте на куски любого размера.
- Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения.
- Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла и варите 15-20 мин, пока не приготовится картофель.
- После этого борщ должен настояться в течение 20 мин.
- Подавайте борщ с разрезанным пополам яйцом.
Соленые маффины из шпината
Ингредиенты
- 140 г сливочного масла
- 1 ст. л. сахара
- 3 яйца
- 50 г шпината (свежего)
- 120 г пшеничной муки
- 10 г разрыхлителя
- 3 ст. л. сметаны 20%
- 100 г твердого сыра
- 1 щепотка соли
Способ приготовления
- Заранее достаньте 120 г сливочного масла, чтобы оно стало комнатной температуры.
- Включите духовку до 180 градусов.
- В посудину выложите 120 г размягченного масла, добавьте три яйца и взбивайте, пока масло не распределится равномерно.
- Добавьте муку, сахар, разрыхлитель, сметану и щепотку соли.
- Тщательно перемешайте смесь.
- Разогрейте сковороду и добавьте 20 г масла.
- Обжарьте шпинат в течение 2 мин.
- Натрите на мелкой терке твердый сыр.
- Добавьте сыр и шпинат в тесто и перемешайте.
- Выложите тесто в формы для маффинов.
- Запекайте в разогретой духовке 20-30 мин при температуре 180 градусов.