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Еда

Польза и вред шпината: кому нельзя есть овощ и в каком виде его лучше употреблять

4 апреля 2023, 16:05
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Користь шпинату
Источник: Unsplash

Шпинат — листовой овощ, который все больше набирает популярность. Его ценят как источник разнообразных витаминов и микроэлементов, в частности это витамин А, железо, магний, калий и пр.

Листья шпината обычно употребляют в разном виде: свежем, замороженном, а иногда можно встретить и законсервированный овощ.

Чем полезен и вреден шпинат, рассказала врач-диетолог Сеник Галина.

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Польза шпината

Шпинат — травянистое растение, относящееся к семейству амарантовых. Овощ родственен со свеклой и киноа.

  • Имеет много клетчатки, в том числе нерастворимой. Именно она участвует в формировании стула и таким образом помогает профилактировать запор.
  • Богат витаминами и минералами. В частности — каротином, являющимся предшественником витамина А. Также известны витамин С (антиоксидант) и витамин К, который нужен для работы свертывающей системы крови.
  • Микроэлементы: кальций, железо (негемовое) и др.

Для того, чтобы наш организм лучше усваивал железо, желательно, чтобы сочетались продукты с гемовым (в животной пище) и негемовым железом.

  • Большое количество фитонутриентов — природные химические вещества, которые помогают предотвратить заболевания. А также: лютеин, зеаксантин (защищают сетчатку глаза), кверцетин (помогает избежать болезней сердечно-сосудистой системы) и др.

Вредные свойства шпината

Кроме полезных свойств стоит обратить внимание и на предостережения.

Шпинат содержит большое количество щавелевой кислоты (оксалатов), которая может привести к камнеобразованию. Поэтому при мочекаменной болезни стоит ограничить употребление этого овоща.

Также не рекомендуется употреблять шпинат при язве желудка. Ведь щавелевая кислота оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку.

Из-за наличия витамина К2 людям, которые принимают варфарин для разжижения крови, стоит употреблять шпинат без излишка.

Простые блюда из шпината от Евгения Клопотенко

Зеленый борщ со шпинатом

Борщ з шпинатом

фото: Клопотенко

Ингредиенты

  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • 2-3 картофелины
  • 4 перепелиных яйца или 2 куриных
  • 1-2 лавровых листа
  • пучок петрушки
  • пучок шпината
  • пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1-2 л воды
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите луковицу и положите в кастрюлю.
  2. Морковь разрежьте на две части. Одну половину нарежьте кружочками и переместите к луку.
  3. Налейте воду к овощам и добавьте лавровый лист и специи.
  4. Доведите до кипения и варите 20 мин. После этого удалите шумовкой овощи и оставьте бульон на маленьком огне.
  5. Отварите яйца (4-5 мин).
  6. Вторую половину моркови порежьте кубиками или соломкой.
  7. Очистите вторую луковицу и тоже нарежьте кубиками. То же самое сделайте с картофелем.
  8. Промойте зелень, удалите корни и порежьте на куски любого размера.
  9. Добавьте все овощи и зелень в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения.
  10. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла и варите 15-20 мин, пока не приготовится картофель.
  11. После этого борщ должен настояться в течение 20 мин.
  12. Подавайте борщ с разрезанным пополам яйцом.

Соленые маффины из шпината

Мафіни з шпинату

фото: Євген Клопотенко

Ингредиенты

  • 140 г сливочного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 3 яйца
  • 50 г шпината (свежего)
  • 120 г пшеничной муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 ст. л. сметаны 20%
  • 100 г твердого сыра
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления

  1. Заранее достаньте 120 г сливочного масла, чтобы оно стало комнатной температуры.
  2. Включите духовку до 180 градусов.
  3. В посудину выложите 120 г размягченного масла, добавьте три яйца и взбивайте, пока масло не распределится равномерно.
  4. Добавьте муку, сахар, разрыхлитель, сметану и щепотку соли.
  5. Тщательно перемешайте смесь.
  6. Разогрейте сковороду и добавьте 20 г масла.
  7. Обжарьте шпинат в течение 2 мин.
  8. Натрите на мелкой терке твердый сыр.
  9. Добавьте сыр и шпинат в тесто и перемешайте.
  10. Выложите тесто в формы для маффинов.
  11. Запекайте в разогретой духовке 20-30 мин при температуре 180 градусов.
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