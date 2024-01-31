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Ленивые голубцы: рецепт в духовке

31 января 2024, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ленивіе голубці

Очень многие любят голубцы, но мало кто тратит на них свое время. Вот и не знают наши дети, что же такое голубцы. Шеф Евгений Клопотенко помогает нам в этом важном деле – экономии времени, – предлагая рецепт так называемых ленивых голубцов.

Капусту для ленивых голубцов можно выбирать любого размера, потому что начинку не понадобится заворачивать в отдельные листья. Если возьмете молодую капусту, это еще ускорит приготовление вкусненького.

Проверенный временем рецепт ленивых голубцов, советы и секреты — читайте ниже.

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Как приготовить ленивые голубцы

Вместо риса в ленивые голубцы можно добавить булгур, кускус или гречку. Кроме предложенных специй также можно добавлять по вкусу майоран, белый молотый перец, мускатный орех и сушеную зелень петрушки и укропа.

Ингредиенты:

  • 125 г риса
  • 50 г воды
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 50-70 г сливочного масла
  • ½ кочана белокачанной капусты (маленькой)
  • 500 г фарша телячьего или ассорти
  • ½ ч. л. кориандра молотого
  • 400 г томатов (в собственном соку)
  • 200 г сметаны
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Фарш можно приобрести готовый. Лучше смешанный: говяжий и свиной. Или сделайте сами из постной свинины.
  2. Капусту порежьте ножом мелко. Морковь потрите на терке, лук порежьте мелко.
  3. Растопите сливочное масло на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и потушите 3 минуты.
  4. Добавьте нашинкованную капусту и тушите все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут. Придайте овощам вкуса солью и перцем.
  5. Смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте к смеси молотый кориандр.
  6. Тщательно перемешайте и сформуйте небольшие котлетки.
  7. Керамическую форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой.
  8. Сделайте соус: Соедините нарезанные томаты с соком и сметану. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте. Смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 45-50 минут.

Щоб ліниві голубці не розвалювалися, можна додати у фарш 1 яйце (сире), або 1 збитий яєчний білок.

Источник: Евгений Клопотенко

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