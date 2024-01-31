Очень многие любят голубцы, но мало кто тратит на них свое время. Вот и не знают наши дети, что же такое голубцы. Шеф Евгений Клопотенко помогает нам в этом важном деле – экономии времени, – предлагая рецепт так называемых ленивых голубцов.

Капусту для ленивых голубцов можно выбирать любого размера, потому что начинку не понадобится заворачивать в отдельные листья. Если возьмете молодую капусту, это еще ускорит приготовление вкусненького.

Проверенный временем рецепт ленивых голубцов, советы и секреты — читайте ниже.

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Как приготовить ленивые голубцы

Вместо риса в ленивые голубцы можно добавить булгур, кускус или гречку. Кроме предложенных специй также можно добавлять по вкусу майоран, белый молотый перец, мускатный орех и сушеную зелень петрушки и укропа.

Ингредиенты:

125 г риса

50 г воды

1 луковица

1 морковь

50-70 г сливочного масла

½ кочана белокачанной капусты (маленькой)

500 г фарша телячьего или ассорти

½ ч. л. кориандра молотого

400 г томатов (в собственном соку)

200 г сметаны

2-3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Фарш можно приобрести готовый. Лучше смешанный: говяжий и свиной. Или сделайте сами из постной свинины. Капусту порежьте ножом мелко. Морковь потрите на терке, лук порежьте мелко. Растопите сливочное масло на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и потушите 3 минуты. Добавьте нашинкованную капусту и тушите все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут. Придайте овощам вкуса солью и перцем. Смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте к смеси молотый кориандр. Тщательно перемешайте и сформуйте небольшие котлетки. Керамическую форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и выложите ленивые голубцы в один слой. Сделайте соус: Соедините нарезанные томаты с соком и сметану. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте. Смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 45-50 минут.

Щоб ліниві голубці не розвалювалися, можна додати у фарш 1 яйце (сире), або 1 збитий яєчний білок.

Источник: Евгений Клопотенко