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Ліниві голубці: рецепт в духовці

31 Січня 2024, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ленивіе голубці

Дуже багато людей полюбляють голубці, але мало хто витрачає на них свій час. Ось і не знають наші діти, що ж воно таке голубці. Шеф Євген Клопотенко допомагає нам у цій важливій справі – економії часу, – пропонуючи рецепт так званих лінивих голубців.

Капусту для лінивих голубців можна обирати будь-якого розміру, бо начинку не знадобиться загортати в окреме листя. Якщо візьмете молоду капусту, то це ще прискорить приготування смачненького.

Перевірений часом рецепт лінивих голубців, поради та секрети – читайте нижче.

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Як приготувати ліниві голубці

Замість рису в ліниві голубці можна додати булгур, кускус або гречку. Окрім запропонованих спецій також можна додавати до смаку майоран, білий мелений перець, мускатний горіх та сушену зелень петрушки і кропу.

Інгредієнти:

Приготування:

  1. Фарш можна придбати готовий. Краще міксований: яловичий і свиний. Або ж зробіть самі з пісної свинини.
  2. Капустину поріжте ножем дрібно. Моркву потріть на тертці, цибулю поріжте дрібненько.
  3. Розтопіть вершкове масло на пательні та припустіть цибулю до м’якості та прозорості. Додайте до пательні моркву і тушкуйте 3 хвилини.
  4. Додайте нашатковану капусту і тушкуйте все разом до м’якості капусти протягом 5-7 хвилин.  Доведіть овочі до смаку сіллю і перцем.
  5. Змішайте остиглий рис, фарш і засмажку. Додайте до суміші мелений коріандр.
  6. Ретельно перемішайте і сформуйте невеликі котлетки.
  7. Керамічну форму для запікання змастіть соняшниковою олією та викладіть ліниві голубці в один шар.
  8. Зробіть соус: з’єднайте нарізані томати у власному соку та сметану. Додайте сіль і перець, добре перемішайте. Сумішшю залийте форму з лінивими голубцями й запікайте в духовці на 180 градусах протягом 45-50 хвилин.

Щоб ліниві голубці не розвалювалися, можна додати у фарш 1 яйце (сире), або 1 збитий яєчний білок.

Джерело: Євген Клопотенко

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