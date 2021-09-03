Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии доказали, что изометрические упражнения помогают безопаснее и эффективнее, чем другие виды нагрузки, снизить артериальное давление.

— Это эффективное по времени средство снижения артериального давления, на которое потребуется всего 12 минут в день, 2-3 дня в неделю для достижения эффекта, — убежден физиолог Мэтью Джонс.

Изометрическая (статическая) нагрузка — это сила без движения. Это работа мышц при неподвижности суставов. Такие упражнения тренируют силу мышц, не увеличивая их массу, при этом сохраняя скорость и выносливость. Например, человек сокращает мышцу или группу мышц и удерживает их на месте в течение определенного периода.

Ученые уверяют, что можно просто сжимать кулак с определенной интенсивностью в течение некоторого количества время. Это означает, что лечебные упражнения можно легко выполнять, пока вы, к примеру, смотрите телевизор.

Исследователи включили в свой анализ 24 рандомизированных контрольных испытания, в которых приняли участие более 1 тыс. человек, имевших проблемы с артериальным давлением. Средний возраст — 56 лет. Из общей группы 56% составляли женщины.

Период исследования составил три недели, что, по мнению ученых, является минимальным сроком для изменения артериального давления.

Исследование дало многообещающие результаты.

— Мы обнаружили, что изометрическая нагрузка была не только безопасной, но и вызывала значительные изменения артериального давления — почти такие же, как и при приеме препаратов для снижения артериального давления, — вспоминает Мэтью Джонс.

По его словам, это особенно интересно и полезно для людей, особенно пожилых, которые могут испытывать трудности с выполнением более традиционных упражнений, таких как ходьба, аэробика или езда на велосипеде.

В настоящее время у ученых есть намерение провести исследование по изучению сочетания изометрических нагрузок с другими нелекарственными методами лечения, такими, например, как диета с низким содержанием соли.

Источник: MedicalNewsToday