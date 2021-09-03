Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії довели, що ізометричні вправи допомагають безпечніше і ефективніше, ніж інші види навантаження, знизити артеріальний тиск.

– Це ефективний за часом засіб зниження артеріального тиску, на який буде потрібно всього 12 хвилин на день, 2-3 дні на тиждень для досягнення ефектів, – переконаний фізіолог Метью Джонс.

Ізометричне (статичне) навантаження – це сила без руху. Це робота м’язів при нерухомості суглобів. Такі вправи тренують силу м’язів, не збільшуючи їхню масу, водночас зберігаючи швидкість і витривалість. Наприклад, людина скорочує м’яз або групу м’язів і утримує їх на місці протягом певного часу.

Вчені запевняють, що можна просто стискати кулак з певною інтенсивністю протягом кількох хвилин. Це означає, що лікувальні вправи можна легко виконувати, поки ви, наприклад, дивитеся телевізор.

Дослідники включили у свій аналіз 24 рандомізовані контрольні випробування, в яких взяли участь понад 1 тис. осіб, що мали проблеми з артеріальним тиском. Середній вік – 56 років. Із загальної групи 56% становили жінки.

Період дослідження становив три тижні, що, на думку вчених, є мінімальним терміном для зміни артеріального тиску.

Дослідження дало багатообіцяючі результати.

– Ми виявили, що ізометричне навантаження було не тільки безпечним, але і викликало значні зміни артеріального тиску – майже такі, як і внаслідок прийому препаратів для зниження артеріального тиску, – згадує Метью Джонс.

За його словами, це особливо цікаво і корисно для людей, зокрема літніх, які можуть відчувати труднощі з виконанням більш традиційних вправ, як-от ходьба, аеробіка або їзда на велосипеді.

Наразі у вчених є намір провести дослідження з вивчення ізометричних навантажень з іншими нелікарськими методами лікування, такими, наприклад, як дієта з низьким вмістом солі.