Квас из бузины — вкусный, газированный напиток, который в народе называют домашним шампанским. Напиток имеет ярко выраженный бузиновый аромат с легкими цветочными нотками.

Как приготовить вкусный квас из бузины в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Для приготовления кваса из бузины вам понадобится:

вода — 10 л;

соцветия бузины — 12-15 шт;

сахар — 1-1, 2 кг;

лимонная кислота — 10-20 г.

Как готовить

Сперва нужно собрать соцветия бузины. Чтобы напиток получился действительно вкусным, собирать нужно свежую бузину (соцветия, которые уже раскрылись) в сухую погоду. Кроме того, растения нельзя собирать возле трасс и дорог (там они содержат высокую концентрацию токсичных веществ).

Домашний квас готовится из пыльцы бузины, ведь в нем содержатся натуральные дрожжи, которые сделают напиток газированным. Поэтому перед приготовление тщательно проверьте цветы бузины, чтобы на них не было грязи и насекомых.

Срежьте цветы с пыльцой со стеблей, возьмите большую кастрюлю и высыпьте на дно подготовленные цветы. Добавьте сахар и лимонную кислоту.

Залейте ингредиенты водой и тщательно перемешайте, чтобы растворился сахар. Оставьте емкость при комнатной температуре на 5 дней. Нам нужно, чтобы начался процесс брожения.

Чтобы внутрь не залезли мошки и не попала грязь, накройте кастрюлю полотенцем. В течение этих 5 дней перемешивайте квас несколько раз в день.

Когда напиток будет готов, отцедите квас от цветов и перелейте в бутылки так, чтобы 1/4 емкости оставалась свободной.

Сожмите бутылки, чтобы выпустить лишний воздух, закройте их крышкой и поставьте в холодильник.

Ежедневно проверяйте квас, а когда стенки бутылок надуваются — процесс брожения полностью завершился. Квас из бузины готов к употреблению. Приятного аппетита!