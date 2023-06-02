Квас из бузины — вкусный, газированный напиток, который в народе называют домашним шампанским. Напиток имеет ярко выраженный бузиновый аромат с легкими цветочными нотками.
Как приготовить вкусный квас из бузины в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Ингредиенты
Для приготовления кваса из бузины вам понадобится:
- вода — 10 л;
- соцветия бузины — 12-15 шт;
- сахар — 1-1, 2 кг;
- лимонная кислота — 10-20 г.
Как готовить
Сперва нужно собрать соцветия бузины. Чтобы напиток получился действительно вкусным, собирать нужно свежую бузину (соцветия, которые уже раскрылись) в сухую погоду. Кроме того, растения нельзя собирать возле трасс и дорог (там они содержат высокую концентрацию токсичных веществ).
Домашний квас готовится из пыльцы бузины, ведь в нем содержатся натуральные дрожжи, которые сделают напиток газированным. Поэтому перед приготовление тщательно проверьте цветы бузины, чтобы на них не было грязи и насекомых.
Срежьте цветы с пыльцой со стеблей, возьмите большую кастрюлю и высыпьте на дно подготовленные цветы. Добавьте сахар и лимонную кислоту.
Залейте ингредиенты водой и тщательно перемешайте, чтобы растворился сахар. Оставьте емкость при комнатной температуре на 5 дней. Нам нужно, чтобы начался процесс брожения.
Чтобы внутрь не залезли мошки и не попала грязь, накройте кастрюлю полотенцем. В течение этих 5 дней перемешивайте квас несколько раз в день.
Когда напиток будет готов, отцедите квас от цветов и перелейте в бутылки так, чтобы 1/4 емкости оставалась свободной.
Сожмите бутылки, чтобы выпустить лишний воздух, закройте их крышкой и поставьте в холодильник.
Ежедневно проверяйте квас, а когда стенки бутылок надуваются — процесс брожения полностью завершился. Квас из бузины готов к употреблению. Приятного аппетита!