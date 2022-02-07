Исследование американских ученых показало, что увеличение физической активности всего на 10 минут в день людей в возрасте от 40 до 85 лет могло бы спасти более 110 тыс. жизней в США в год.

— Наши прогнозы основаны на дополнительных 10 минутах физической активности от умеренной до высокой, — сказал ведущий исследователь из отделения метаболической эпидемиологии Национального института рака США Педро Сен-Морис.

В ходе научной работы ученые проанализировали данные более чем 4 800 людей среднего и пожилого возраста, которые участвовали в государственном исследовании здоровья и питания в период с 2003 по 2006 годы.

В течение семи дней участники носили мониторы для записи своей активности. Затем исследователи изучили общенациональные данные о смертности, чтобы узнать, сколько человек умерло к концу 2015 года.

Выяснилось, что добавление 10 минут упражнений снизило риск смерти участников за этот период на 7%; 20 дополнительных минут снизили риск на 13%; дополнительные полчаса активности от умеренной до высокой снижают риск смерти на 17%.

Другими словами, дополнительные 20 минут упражнений могут предотвратить почти 210 тыс. смертей в год, а дополнительные 30 минут могут предотвратить более 270 тыс. смертей, говорят авторы исследования.

Рекомендации правительства США по физической активности для американцев

не менее 150 минут в неделю аэробных упражнений средней интенсивности; 75 минут энергичной аэробики; или их комбинация, распределенная в течение недели

силовые упражнения средней и высокой интенсивности (такие как сопротивление или отягощения) не менее двух дней в неделю

меньше времени сидя, даже легкая активность может компенсировать некоторые риски сидячего образа жизни

быть активным не менее 300 минут (5 часов) в неделю

постепенное увеличение количества и интенсивности активности с течением времени.

Вам также помогут:

уборка дома

работа во дворе

игры с детьми

парковка подальше от пункта назначения, чтобы пройти остаток пути пешком

марш на месте во время просмотра телевизора

более частые подъемы по лестнице.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 60% взрослых американцев не получают рекомендуемого объема активности. И примерно четверть вообще не активны.