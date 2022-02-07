Исследование американских ученых показало, что увеличение физической активности всего на 10 минут в день людей в возрасте от 40 до 85 лет могло бы спасти более 110 тыс. жизней в США в год.
— Наши прогнозы основаны на дополнительных 10 минутах физической активности от умеренной до высокой, — сказал ведущий исследователь из отделения метаболической эпидемиологии Национального института рака США Педро Сен-Морис.
В ходе научной работы ученые проанализировали данные более чем 4 800 людей среднего и пожилого возраста, которые участвовали в государственном исследовании здоровья и питания в период с 2003 по 2006 годы.
В течение семи дней участники носили мониторы для записи своей активности. Затем исследователи изучили общенациональные данные о смертности, чтобы узнать, сколько человек умерло к концу 2015 года.
Выяснилось, что добавление 10 минут упражнений снизило риск смерти участников за этот период на 7%; 20 дополнительных минут снизили риск на 13%; дополнительные полчаса активности от умеренной до высокой снижают риск смерти на 17%.
Другими словами, дополнительные 20 минут упражнений могут предотвратить почти 210 тыс. смертей в год, а дополнительные 30 минут могут предотвратить более 270 тыс. смертей, говорят авторы исследования.
Рекомендации правительства США по физической активности для американцев
- не менее 150 минут в неделю аэробных упражнений средней интенсивности; 75 минут энергичной аэробики; или их комбинация, распределенная в течение недели
- силовые упражнения средней и высокой интенсивности (такие как сопротивление или отягощения) не менее двух дней в неделю
- меньше времени сидя, даже легкая активность может компенсировать некоторые риски сидячего образа жизни
- быть активным не менее 300 минут (5 часов) в неделю
- постепенное увеличение количества и интенсивности активности с течением времени.
Вам также помогут:
- уборка дома
- работа во дворе
- игры с детьми
- парковка подальше от пункта назначения, чтобы пройти остаток пути пешком
- марш на месте во время просмотра телевизора
- более частые подъемы по лестнице.
По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более 60% взрослых американцев не получают рекомендуемого объема активности. И примерно четверть вообще не активны.