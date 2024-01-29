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Маффины: рецепт классический на молоке

29 января 2024, 15:00
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Мафіни

Одним из самых больших преимуществ рецепта маффинов является легкость приготовления. Рецепт не требует большого количества составляющих, а сам процесс выпечки занимает минимум времени и усилий. Это делает маффины идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и вкусность.

Какая разница между маффинами, кексами, капкейками

Маффины, по сравнению с кексами имеют более пористую, воздушную и мягкую текстуру. В то время как кексы более густую и цельную.

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Выпеченные капкейки очень похожи на маффины и всегда покрыты кремом или глазурью. Тесто для маффинов и капкейков взбивают не так интенсивно, как при приготовлении кексов.

Как приготовить маффины

Готовим маффины по классическому рецепту. По желанию в тесто можно добавлять орехи, сухофрукты, цукаты и ягоды по вкусу.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 220 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • соль – щепотка
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 200 мл

Маффины рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло растапливаем и охлаждаем до комнатной температуры.
  2. Муку смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, разрыхлителем и солью.
  3. Яйца перемешиваем с молоком.
  4. К мучной смеси вливаем сливочное масло и взбитые с молоком яйца.
  5. Полученную массу перемешиваем. Взбивать нельзя!
  6. В формочки для выпекания выкладываем бумажные формочки и выливаем тесто.
  7. Помещаем в духовку и выпекаем при 190 °С около 20 минут. Время выпекания зависит от размера
    формочек.
  8. Готовую выпечку охлаждаем, украшаем и наслаждаемся вкусом и ароматом.

Как приготовить маффины мы уже знаем. Итак, не стесняемся экспериментировать с ингредиентами и создаем свои собственные кондитерские шедевры. Приятного аппетита!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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