Одним из самых больших преимуществ рецепта маффинов является легкость приготовления. Рецепт не требует большого количества составляющих, а сам процесс выпечки занимает минимум времени и усилий. Это делает маффины идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и вкусность.
Какая разница между маффинами, кексами, капкейками
Маффины, по сравнению с кексами имеют более пористую, воздушную и мягкую текстуру. В то время как кексы более густую и цельную.
Выпеченные капкейки очень похожи на маффины и всегда покрыты кремом или глазурью. Тесто для маффинов и капкейков взбивают не так интенсивно, как при приготовлении кексов.
Как приготовить маффины
Готовим маффины по классическому рецепту. По желанию в тесто можно добавлять орехи, сухофрукты, цукаты и ягоды по вкусу.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г
- мука – 220 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 200 мл
Маффины рецепт приготовления:
- Сливочное масло растапливаем и охлаждаем до комнатной температуры.
- Муку смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, разрыхлителем и солью.
- Яйца перемешиваем с молоком.
- К мучной смеси вливаем сливочное масло и взбитые с молоком яйца.
- Полученную массу перемешиваем. Взбивать нельзя!
- В формочки для выпекания выкладываем бумажные формочки и выливаем тесто.
- Помещаем в духовку и выпекаем при 190 °С около 20 минут. Время выпекания зависит от размера
формочек.
- Готовую выпечку охлаждаем, украшаем и наслаждаемся вкусом и ароматом.
Как приготовить маффины мы уже знаем. Итак, не стесняемся экспериментировать с ингредиентами и создаем свои собственные кондитерские шедевры. Приятного аппетита!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.