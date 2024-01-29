Одним из самых больших преимуществ рецепта маффинов является легкость приготовления. Рецепт не требует большого количества составляющих, а сам процесс выпечки занимает минимум времени и усилий. Это делает маффины идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и вкусность.

Какая разница между маффинами, кексами, капкейками

Маффины, по сравнению с кексами имеют более пористую, воздушную и мягкую текстуру. В то время как кексы более густую и цельную.

Сейчас смотрят

Выпеченные капкейки очень похожи на маффины и всегда покрыты кремом или глазурью. Тесто для маффинов и капкейков взбивают не так интенсивно, как при приготовлении кексов.

Как приготовить маффины

Готовим маффины по классическому рецепту. По желанию в тесто можно добавлять орехи, сухофрукты, цукаты и ягоды по вкусу.

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г

мука – 220 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

молоко – 200 мл

Маффины рецепт приготовления:

Сливочное масло растапливаем и охлаждаем до комнатной температуры. Муку смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, разрыхлителем и солью. Яйца перемешиваем с молоком. К мучной смеси вливаем сливочное масло и взбитые с молоком яйца. Полученную массу перемешиваем. Взбивать нельзя! В формочки для выпекания выкладываем бумажные формочки и выливаем тесто. Помещаем в духовку и выпекаем при 190 °С около 20 минут. Время выпекания зависит от размера

формочек. Готовую выпечку охлаждаем, украшаем и наслаждаемся вкусом и ароматом.

Как приготовить маффины мы уже знаем. Итак, не стесняемся экспериментировать с ингредиентами и создаем свои собственные кондитерские шедевры. Приятного аппетита!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.