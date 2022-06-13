Как в условиях временного дефицита каменной соли приготовить хрустящие малосольные огурчики с применением соли йодированной, на своей странице в Facebook рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

— Да, все мы привыкли к мысли, что для консервации и солений подходит лишь каменная соль. Но, по нашему мнению, это утверждение немного преувеличено. Ибо количество йодида калия в такой соли минимально, и это никак не будет влиять на общий вкус, — уверяет Евгений.

По его словам, рецепт малосольных огурцов именно с йодированной солью проверен на практике и все получилось просто идеально.

Советы по приготовлению

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Чтобы и ваши малосольные огурцы получились идеальными, для начала нужно их правильно выбрать. Для этого рецепта лучше подойдут плоды примерно до 10 см. Также обращайте внимание, чтобы на огурцах не было желтых пятен.

А вот со специями, которые вы положите на дно банки, можно экспериментировать. Берите либо привычный набор из листьев вишни, хрена, смородины, соцветия укропа, либо выберите свежий укроп или другую зелень.

В зависимости от степени остроты, которую хотите получить, кладите больше или меньше острого перца. А чтобы ускорить процесс, залейте огурцы не обычной фильтрованной водой, а столовой минеральной.

Ингредиенты

На банку 1,5 л:

1 кг маленьких огурцов;

2 ст. л. йодированной соли (без горки);

10 г перца чили;

800 мл столовой газировки;

6 зубчиков чеснока;

набор специй для консервации (листья вишни, смородины, листья хрена, соцветия укропа).

Приготовление:

Тщательно помойте 1 кг маленьких огурчиков от песка и выложите в большую миску. Залейте холодной водой и оставьте постоять 20-30 минут. Именно благодаря этому огурцы в результате будут идеально хрустящими.

Выберите зелень, какую вы хотите положить на дно банки, помойте и порежьте крупными частями. У нас это листья вишни, смородины, хрена и соцветия укропа. Именно эта зелень придаст вкус огурцам и сделает их более ароматными.

Помойте перец чили и порежьте тонкими кружочками. Количество перца регулируйте по вкусу, мы взяли 10 г. Очистите шесть зубчиков чеснока и немного прижмите плоской стороной лезвия ножа.

Выложите на дно банки зелень, кружочки острого перца и зубчики чеснока. Сверху выкладывайте огурцы. Старайтесь сделать так, чтобы они лежали очень плотно и заняли всю банку.

Высыпьте 2 ст. л. йодированной соли без горки и залейте 800 мл столовой газировки, она должна быть комнатной температуры. После этого оставьте банку на несколько часов постоять, затем уберите ее в холодильник.

Пробовать можно уже через 3-4 часа, но лучше оставить банку в холодильнике на ночь. Если хотите более соленые огурчики, увеличьте время на сутки или двое.

Источник: Евгений Клопотенко