Як в умовах тимчасового дефіциту кам’яної солі приготувати хрусткі малосольні огірочки із застосуванням солі йодованої, на своїй сторінці в Facebook розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

– Так, всі ми звикли до думки, що для консервації й соління підходить лише кам’яна сіль. Але, на нашу думку, це твердження трохи перебільшено. Бо кількість йодиду калію в такій солі мінімальна, і це ніяк не впливатиме на загальний смак, – запевняє Євген.

За його словами, рецепт малосольних огірків саме з йодованою сіллю перевірений на практиці і все вийшло просто ідеально.

Поради щодо приготування

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Щоб і ваші малосольні огірки вийшли ідеальними, для початку потрібно їх правильно вибрати. Для цього рецепта краще підійдуть плоди приблизно до 10 см. Також звертайте увагу, щоб на огірках не було жовтих плям.

А ось зі спеціями, які ви покладете на дно банки, можна експериментувати. Беріть або звичний набір з листя вишні, хрону, смородини, суцвіття кропу, або виберіть свіжий кріп або іншу зелень.

Залежно від ступеня гостроти, яку хочете отримати, кладіть більше або менше гострого перцю. А щоб прискорити процес, залийте огірки не звичайною фільтрованої водою, а столовою мінеральною.

Інгредієнти

На банку 1,5 л:

1 кг маленьких огірків;

2 ст. л. йодованої солі (без гірки);

10 г перцю чілі;

800 мл столової газованої води;

6 зубчиків часнику;

набір спецій для консервації (листя вишні, смородини, листя хрону, суцвіття кропу).

Приготування:

Ретельно помийте 1 кг маленьких огірочків від піску і викладіть у велику миску. Залийте холодною водою та залиште постояти 20-30 хвилин. Саме завдяки цьому огірки в результаті будуть ідеально хрусткими.

Виберіть зелень, яку ви хочете покласти на дно банки, помийте і поріжте великими частинами. У нас це листя вишні, смородини, хрону та суцвіття кропу. Саме ця зелень додасть смак огіркам ійзробить їх більш ароматними.

Помийте перець чілі і поріжте тонкими кружечками. Кількість перцю регулюйте за смаком, ми взяли 10 г. Очистіть шість зубчиків часнику і трохи притисніть плоскою стороною леза ножа.

Викладіть на дно банки зелень, кружечки гострого перцю і зубчики часнику. Зверху викладайте огірки. Намагайтеся зробити так, щоб вони лежали дуже щільно й зайняли всю банку.

Висипте 2 ст.л. йодованої солі без гірки і залийте 800 мл столової газованої води, вона повинна бути кімнатної температури. Після цього залиште банку на кілька годин постояти, потім приберіть її в холодильник.

Пробувати можна вже через 3-4 години, але краще залишити банку в холодильнику на ніч. Якщо хочете більш солоні огірочки, збільште час на добу або двоє.

Джерело: Євген Клопотенко