Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Маринованный острый перец без стерилизации — рецепт вкусной заготовки на зиму

18 сентября 2023, 14:03
Марина Мелехова редактор
перець в банках

Перец острый маринованный — это хорошая закуска, которую можно добавлять к различным блюдам. А приготовление очень простое и легкое: нужно минимум ингредиентов и всего 20 минут. Поэтому держите рецепт острого маринованного перца без стерилизации.

Ингредиенты на 1 л

  • 1 л воды
  • 500 г острого перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 50 мл 9% уксуса
  • 3 ст.л. сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 2 лавровых листа
  • 2 зонтика укропа
  • по 8 горошин черного и душистого перца
  • 2 сушеные гвоздики

Приготовление

Сейчас смотрят
  1. Подготавливаем посуду и крышки, хорошо все моем. Затем промываем водой и обсушиваем перец, плодоножки не срезаем. Далее очищаем чеснок.
  2. На дно банки кладем специи и перец плодоножками вверх.
  3. Заливаем банку кипятком на 10 минут. Прикрываем банки крышками.
  4. Затем воду сливаем в чистую кастрюлю и готовим маринад: добавляем соль и сахар, доводим до кипения и хорошо перемешиваем, чтобы соль и сахар растворились.
  5. Снимаем маринад с огня и добавляем уксус.
  6. Заливаем перец маринадом и герметично закручиваем крышками.
  7. Банки переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем. Даем полностью остыть до комнатной температуры и ставим в темное прохладное место.

Еще больше интересных рецептов на сайте Смачно

Читайте также:
в банкахМаринованные баклажаны: пошаговый рецепт вкусной закуски на зиму

Фото: Сгенерировано ИИ

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь