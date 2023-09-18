Перец острый маринованный — это хорошая закуска, которую можно добавлять к различным блюдам. А приготовление очень простое и легкое: нужно минимум ингредиентов и всего 20 минут. Поэтому держите рецепт острого маринованного перца без стерилизации.
Ингредиенты на 1 л
- 1 л воды
- 500 г острого перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 50 мл 9% уксуса
- 3 ст.л. сахара
- 2 ст. л. соли
- 2 лавровых листа
- 2 зонтика укропа
- по 8 горошин черного и душистого перца
- 2 сушеные гвоздики
Приготовление
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- Подготавливаем посуду и крышки, хорошо все моем. Затем промываем водой и обсушиваем перец, плодоножки не срезаем. Далее очищаем чеснок.
- На дно банки кладем специи и перец плодоножками вверх.
- Заливаем банку кипятком на 10 минут. Прикрываем банки крышками.
- Затем воду сливаем в чистую кастрюлю и готовим маринад: добавляем соль и сахар, доводим до кипения и хорошо перемешиваем, чтобы соль и сахар растворились.
- Снимаем маринад с огня и добавляем уксус.
- Заливаем перец маринадом и герметично закручиваем крышками.
- Банки переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем. Даем полностью остыть до комнатной температуры и ставим в темное прохладное место.
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Фото: Сгенерировано ИИ