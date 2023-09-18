Перец острый маринованный — это хорошая закуска, которую можно добавлять к различным блюдам. А приготовление очень простое и легкое: нужно минимум ингредиентов и всего 20 минут. Поэтому держите рецепт острого маринованного перца без стерилизации.

Ингредиенты на 1 л

1 л воды

500 г острого перца

2-3 зубчика чеснока

50 мл 9% уксуса

3 ст.л. сахара

2 ст. л. соли

2 лавровых листа

2 зонтика укропа

по 8 горошин черного и душистого перца

2 сушеные гвоздики

Приготовление

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Подготавливаем посуду и крышки, хорошо все моем. Затем промываем водой и обсушиваем перец, плодоножки не срезаем. Далее очищаем чеснок. На дно банки кладем специи и перец плодоножками вверх. Заливаем банку кипятком на 10 минут. Прикрываем банки крышками. Затем воду сливаем в чистую кастрюлю и готовим маринад: добавляем соль и сахар, доводим до кипения и хорошо перемешиваем, чтобы соль и сахар растворились. Снимаем маринад с огня и добавляем уксус. Заливаем перец маринадом и герметично закручиваем крышками. Банки переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем. Даем полностью остыть до комнатной температуры и ставим в темное прохладное место.

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Фото: Сгенерировано ИИ