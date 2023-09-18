Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Маринований гострий перець без стерилізації – рецепт смачної заготовки на зиму

18 Вересня 2023, 14:03
Марина Мелехова редактор
перець в банках

Перець гострий маринований – це гарна закуска, яку можна додавати до різних страв. А приготування дуже просте й легке: потрібно мінімум інгредієнтів і лише 20 хвилин. Тож тримайте рецепт гострого маринованого перцю без стерилізації.

Інгредієнти на 1 л

  • 1 л води
  • 500 г гострого перцю
  • 2-3 зубчики часнику
  • 50 мл 9% оцту
  • 3 ст.л. цукру
  • 2  ст. л. солі
  • 2 лаврових листки
  • 2 парасольки кропу
  • по 8 горошин чорного та духмяного перцю
  • 2 сушені гвоздики

Приготування

Зараз дивляться
  1. Готуємо посуд та кришки, добре все миємо. Потім промиваємо водою й обсушуємо перець, плодоніжки не зрізаємо. Далі чистимо часник.
  2. На дно банки кладемо спеції та перець плодоніжками догори.
  3. Заливаємо банку окропом на 10 хвилин. Прикриваємо банки кришками.
  4. Потім воду зливаємо у чисту каструлю та готуємо маринад: додаємо сіль і цукор, доводимо до кипіння й добре перемішуємо, щоб сіль і цукор розчинилися.
  5. Знімаємо маринад з вогню та додаємо оцет.
  6. Заливаємо перець маринадом і герметично закручуємо кришками.
  7. Банки перевертаємо догори та накриваємо рушником. Даємо повністю охолонути до кімнатної температури і ставимо у темне прохолодне місце.

Ще більше цікавих рецептів на сайті Смачно

Читайте також:
в банкахМариновані баклажани: покроковий рецепт смачної закуски на зиму

Фото: згенеровано ШІ

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь