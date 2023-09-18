Перець гострий маринований – це гарна закуска, яку можна додавати до різних страв. А приготування дуже просте й легке: потрібно мінімум інгредієнтів і лише 20 хвилин. Тож тримайте рецепт гострого маринованого перцю без стерилізації.

Інгредієнти на 1 л

1 л води

500 г гострого перцю

2-3 зубчики часнику

50 мл 9% оцту

3 ст.л. цукру

2 ст. л. солі

2 лаврових листки

2 парасольки кропу

по 8 горошин чорного та духмяного перцю

2 сушені гвоздики

Приготування

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Готуємо посуд та кришки, добре все миємо. Потім промиваємо водою й обсушуємо перець, плодоніжки не зрізаємо. Далі чистимо часник. На дно банки кладемо спеції та перець плодоніжками догори. Заливаємо банку окропом на 10 хвилин. Прикриваємо банки кришками. Потім воду зливаємо у чисту каструлю та готуємо маринад: додаємо сіль і цукор, доводимо до кипіння й добре перемішуємо, щоб сіль і цукор розчинилися. Знімаємо маринад з вогню та додаємо оцет. Заливаємо перець маринадом і герметично закручуємо кришками. Банки перевертаємо догори та накриваємо рушником. Даємо повністю охолонути до кімнатної температури і ставимо у темне прохолодне місце.

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Фото: згенеровано ШІ