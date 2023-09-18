Перець гострий маринований – це гарна закуска, яку можна додавати до різних страв. А приготування дуже просте й легке: потрібно мінімум інгредієнтів і лише 20 хвилин. Тож тримайте рецепт гострого маринованого перцю без стерилізації.
Інгредієнти на 1 л
- 1 л води
- 500 г гострого перцю
- 2-3 зубчики часнику
- 50 мл 9% оцту
- 3 ст.л. цукру
- 2 ст. л. солі
- 2 лаврових листки
- 2 парасольки кропу
- по 8 горошин чорного та духмяного перцю
- 2 сушені гвоздики
Приготування
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- Готуємо посуд та кришки, добре все миємо. Потім промиваємо водою й обсушуємо перець, плодоніжки не зрізаємо. Далі чистимо часник.
- На дно банки кладемо спеції та перець плодоніжками догори.
- Заливаємо банку окропом на 10 хвилин. Прикриваємо банки кришками.
- Потім воду зливаємо у чисту каструлю та готуємо маринад: додаємо сіль і цукор, доводимо до кипіння й добре перемішуємо, щоб сіль і цукор розчинилися.
- Знімаємо маринад з вогню та додаємо оцет.
- Заливаємо перець маринадом і герметично закручуємо кришками.
- Банки перевертаємо догори та накриваємо рушником. Даємо повністю охолонути до кімнатної температури і ставимо у темне прохолодне місце.
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Фото: згенеровано ШІ