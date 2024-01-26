Сегодня расскажем, как приготовить молозиво в духовке. Этот десерт имеет нежный вкус и аппетитный вид. К тому же рецепт молозива быстрый, а польза – неоспоримая.

Готовят это лакомство из молока коровы, полученное после ее отела. Его консистенция гуще, чем у обычного молока, а цвет – желтоватый.

Несмотря на то, что это блюдо самодостаточное, из него также готовят и другие вкусности: пудинги, суфле, или используют как один из ингредиентов начинки для вареников, сладких пирогов, пирожков и булочек.

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Как приготовить молозиво в духовке

Для приготовления молозива в домашних условиях, нам понадобится минимальное количество продуктов и времени. Этот десерт идеален к завтраку. Есть его можно как в холодном, так и теплом виде.

Ингредиенты:

молоко – 1,5 л

яйца – 7 шт.

сахар – 200 г

ванильный сахар – 2 ч. л.

соль – щепотка

сливочное масло для смазки – 30 г

Приготовление:

В миску вбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Смесь хорошо взбиваем венчиком или миксером. Затем постепенно вводим молоко и еще раз перемешиваем. В смазанную сливочным маслом кастрюлю вливаем полученную смесь и помешаем в предварительно разогретую духовку. Кастрюлю крышкой закрывать не надо. Запекаем при 180-190 °С около 45-50 минут. Молозиво в духовке готово! Охлаждаем его при комнатной температуре, нарезаем и пробуем на вкус. Приятного аппетита!

Сахар в рецепте молозива можно заменить сгущенным молоком (на 1,5 л молока – 7 ст. л.). Для любителей сладкого можно добавить больше.

Фото: Depositphotos