Сегодня расскажем, как приготовить молозиво в духовке. Этот десерт имеет нежный вкус и аппетитный вид. К тому же рецепт молозива быстрый, а польза – неоспоримая.
Готовят это лакомство из молока коровы, полученное после ее отела. Его консистенция гуще, чем у обычного молока, а цвет – желтоватый.
Несмотря на то, что это блюдо самодостаточное, из него также готовят и другие вкусности: пудинги, суфле, или используют как один из ингредиентов начинки для вареников, сладких пирогов, пирожков и булочек.
Как приготовить молозиво в духовке
Для приготовления молозива в домашних условиях, нам понадобится минимальное количество продуктов и времени. Этот десерт идеален к завтраку. Есть его можно как в холодном, так и теплом виде.
Ингредиенты:
- молоко – 1,5 л
- яйца – 7 шт.
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 2 ч. л.
- соль – щепотка
- сливочное масло для смазки – 30 г
Приготовление:
- В миску вбиваем яйца, добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
- Смесь хорошо взбиваем венчиком или миксером.
- Затем постепенно вводим молоко и еще раз перемешиваем.
- В смазанную сливочным маслом кастрюлю вливаем полученную смесь и помешаем в предварительно разогретую духовку. Кастрюлю крышкой закрывать не надо.
- Запекаем при 180-190 °С около 45-50 минут.
- Молозиво в духовке готово! Охлаждаем его при комнатной температуре, нарезаем и пробуем на вкус. Приятного аппетита!
Сахар в рецепте молозива можно заменить сгущенным молоком (на 1,5 л молока – 7 ст. л.). Для любителей сладкого можно добавить больше.
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