Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Фото Їжа

Молозиво: рецепт приготування в духовці

26 Січня 2024, 10:38
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Молозиво рецепт

Сьогодні розкажемо, як приготувати молозиво в духовці. Цей десерт має ніжний смак та апетитний вигляд. До того ж рецепт молозива швидкий, а користь – беззаперечна.

Готують це лакомство з молока корови, отримане після її отелення. Його консистенція густіша, ніж у звичайного молока, а колір – жовтуватий.

Не зважаючи на те, що ця страва самодостатня, з неї також готують й інші смаколики: пудинги, суфле, або використовують як один з інгредієнтів начинки для вареників, солодких пирогів, пиріжків та булочок.

Зараз дивляться

Як приготувати молозиво в духовці

Для приготування молозива в домашніх умовах, нам знадобиться мінімальна кількість продуктів та часу. Цей десерт ідеальний до сніданку. Їсти його можна як в холодному, так і теплому вигляді.

Інгредієнти:

  • молоко – 1,5 л
  • яйця – 7 шт.
  • цукор – 200 г
  • ванільний цукор – 2 ч. л.
  • сіль – дрібка
  • вершкове масло для змащення – 30 г

Приготування:

  1. У миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і дрібку солі.
  2. Суміш гарно збиваємо вінчиком або міксером.
  3. Потім поступово вводимо молоко і ще раз перемішуємо.
  4. У змащену вершковим маслом каструлю вливаємо отриману суміш і помішаємо в попередньо розігріту духовку. Каструлю кришкою закривати не треба.
  5. Запікаємо за 180-190 °С близько 45-50 хвилин.
  6. Молозиво в духовці готове! Охолоджуємо його за кімнатної температури, нарізаємо і куштуємо. Смачного!

Цукор у рецепті молозива можна замінити згущеним молоком (на 1,5 л молока – 7 ст. л.). Для любителів солодкого можна додати більше.

Читайте також:
ХрустикиХрустики на будь-який смак: рецепти на горілці, молоці або кефірі

Фото: Depositphotos

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь