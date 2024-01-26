Сьогодні розкажемо, як приготувати молозиво в духовці. Цей десерт має ніжний смак та апетитний вигляд. До того ж рецепт молозива швидкий, а користь – беззаперечна.

Готують це лакомство з молока корови, отримане після її отелення. Його консистенція густіша, ніж у звичайного молока, а колір – жовтуватий.

Не зважаючи на те, що ця страва самодостатня, з неї також готують й інші смаколики: пудинги, суфле, або використовують як один з інгредієнтів начинки для вареників, солодких пирогів, пиріжків та булочок.

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Як приготувати молозиво в духовці

Для приготування молозива в домашніх умовах, нам знадобиться мінімальна кількість продуктів та часу. Цей десерт ідеальний до сніданку. Їсти його можна як в холодному, так і теплому вигляді.

Інгредієнти:

молоко – 1,5 л

яйця – 7 шт.

цукор – 200 г

ванільний цукор – 2 ч. л.

сіль – дрібка

вершкове масло для змащення – 30 г

Приготування:

У миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Суміш гарно збиваємо вінчиком або міксером. Потім поступово вводимо молоко і ще раз перемішуємо. У змащену вершковим маслом каструлю вливаємо отриману суміш і помішаємо в попередньо розігріту духовку. Каструлю кришкою закривати не треба. Запікаємо за 180-190 °С близько 45-50 хвилин. Молозиво в духовці готове! Охолоджуємо його за кімнатної температури, нарізаємо і куштуємо. Смачного!

Цукор у рецепті молозива можна замінити згущеним молоком (на 1,5 л молока – 7 ст. л.). Для любителів солодкого можна додати більше.

Фото: Depositphotos