Полезную, питательную, омолаживающую, отбеливающую и освежающую маску для лица можно сделать практически из любого продукта в наших холодильниках. Здесь, как говорится, было бы желание всегда выглядеть красивой и ухоженной.

Многим женщинам порой трудно сориентироваться в огромном ассортименте масок для лица, которые продаются сегодня практически повсюду: начиная с аптек и заканчивая продуктовыми супермаркетами. Перебирать пакетики, вчитываться в аннотации на каждом иногда попросту нет времени. Покупать первое, что попадется на глаза – тоже не самый лучший вариант.

И что, теперь так и ходить с поблекшей и усталой кожей?

— Ни в коем случае. Потому что для ухода за кожей лица подойдет практически любой натуральный продукт питания, — уверяет косметолог одного из киевских салонов красоты Светлана Довбуш.

По ее словам, делать маски можно, совмещая приятное с полезным: например, во время приготовления еды или уборки квартиры. Разумеется, в том случае, если маска имеет густую консистенцию сметаны и не требует ее нанесения только в положении лежа.

Кусочек огурца, ломтик лимона, цедра апельсина, сметана, кефир, даже майонез, загляните в свой холодильник, и вы найдете там массу полезных для вашей красоты продуктов.

Например, сок лимона в сочетании со взбитыми сливками великолепно сужает поры, освежает цвет лица.

Для жирной кожи с расширенными порами великолепно подойдут дрожжи, 10 г которых следует развести в одной столовой ложке кефира с добавлением чуточки сока грейпфрута.

За маску из авокадо с медом поблагодарят обладательницы сухой кожи. Пропорция – половина плода авокадо и чайная ложка меда.

Творог, которые практические всегда есть в холодильнике, станет отличным выбором для суперувлажняющей маски. Кожа после нее станет шелковистой и сияющей. Рецепт прост: смешиваем по принципу всего по чуть-чуть творог, желательно самой высокой жирности, сок моркови, оливковое масло и молоко. Результат – выше всех ожиданий.

В эту осеннюю пору вы будете особенно благодарны за простой, но невероятно эффективный рецепт маски из натертой на мелкой терке моркови, смешанной с сырым яичным желтком. И ваша кожа не только прекрасно увлажнена, но и приобрела изумительный персиковый оттенок, нежный и здоровый.

Любите себя, лелейте и балуйте масками. При этом помним, что маски следует наносить в среднем на 15-20 минут, затем смывать теплой водой и наносить любимый крем-уход.