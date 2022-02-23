Группа ученых Школы общественного здравоохранения и долголетия человека имени Герберта Вертхайма Калифорнийского университета в Сан-Диего доказала, что обычные бытовые занятия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Иными словами, ученые выяснили, что на здоровье сердца и сосудов благотворно влияют не только бег или быстрая ходьба, но простое бодрствование и выполнение рутинных действий, включая работу по дому, садоводство, приготовление пищи и уход за собой, например, принятие душа.

По сравнению с женщинами, которые двигались менее двух часов в день, у женщин, которые двигались не менее четырех часов в день:

риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 43%

риск ишемической болезни сердца ниже на 43 %

риск инсульта ниже на 30 %.

И особенно важно, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 62%.

— Проведение большего количества времени в движении в повседневной жизни, которое включает в себя широкий спектр действий, которые мы все делаем, стоя на ногах, привело к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечают исследователи.

Они использовали алгоритм машинного обучения, чтобы классифицировать каждую минуту, проведенную в состоянии бодрствования, по одному из пяти видов поведения: сидение, сидение в транспортном средстве, стояние на месте, повседневное движение, ходьба или бег.

В рамках исследования измерили физическую активность почти 5,5 тыс. американских женщин в возрасте от 63 до 97 лет, у которых на момент начала проекта не было сердечных заболеваний.

Участники носили акселерометр, чтобы получить точные данные о том, сколько времени они проводят в движении.

В итоге у 616 женщин были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, у 268 — ишемическая болезнь сердца, у 253 — инсульт, а 331 женщина умерла от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться ведущей причиной смерти как женщин, так и мужчин в Соединенных Штатах, причем самые высокие показатели наблюдаются в возрасте 65 лет и старше.