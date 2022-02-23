Група науковців Школи громадської охорони здоров’я і довголіття людини імені Герберта Вертхайма Каліфорнійського університету в Сан-Дієго довела, що звичайні побутові заняття знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Іншими словами, вчені з’ясували, що на здоров’я серця і судин благотворно впливають не тільки біг або швидка ходьба, але виконання рутинних дій, включаючи роботу по дому, садівництво, приготування їжі і догляд за собою, наприклад, прийняття душу.

У порівнянні з жінками, які рухалися менше двох годин на день, у жінок, які рухалися не менше чотирьох годин на день:

ризик серцево-судинних захворювань був нижчим на 43%

ризик ішемічної хвороби серця нижче на 43 %

ризик інсульту нижче на 30 %.

І особливо важливо, ризик смерті від серцево-судинних захворювань знизився на 62%.

– Проведення більшої кількості часу в русі в повсякденному житті, яке включає широкий спектр дій, які ми всі робимо, стоячи на ногах, призвело до зниження ризику серцево-судинних захворювань, – відзначають дослідники.

Вони використовували алгоритм машинного навчання, щоб класифікувати кожну хвилину, проведену в стані неспання, по одному з п’яти видів поведінки: сидіння, сидіння в транспортному засобі, стояння на місці, повсякденний рух, ходьба або біг.

В рамках дослідження виміряли фізичну активність майже 5,5 тис. американських жінок віком від 63 до 97 років, у яких на момент початку проекту не було серцевих захворювань.

Учасники носили акселерометр, щоб отримати точні дані про те, скільки часу вони проводять в русі.

У результаті у 616 жінок були діагностовані серцево-судинні захворювання, у 268 – ішемічна хвороба серця, у 253 – інсульт, а 331 жінка померла від серцево-судинних захворювань.

Серцево-судинні захворювання продовжують залишатися провідною причиною смерті як жінок, так і чоловіків у Сполучених Штатах, причому найвищі показники спостерігаються у віці 65 років і старше.