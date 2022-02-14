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На День влюбленных и не только. Как приготовить полезные конфеты

14 февраля 2022, 12:56
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сухофрукти
Источник: Pixabay

В День влюбленных принято дарить сладости, однако это может быть не совсем удачным презентом для женщины, которая следит за своей фигурой. Поэтому лучше подарить ей полезные конфеты. Рецептом поделился эксперт реалити На ножах Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Конфеты с курагой и орешками

Ингредиенты

  • Курага – 200 г
  • Грецкий орех – 200 г
  • Шоколад – 1 шт.
  • Сливки 30% – 100 г
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Приготовление

  1. Взять сушеную курагу и вытащить из нее косточки.
  2. Нафаршировать курагу грецкими орехами и проткнуть шпажкой.
  3. Смочить конфету в шоколаде и дать ему застыть.
  4. Взбить сливки.
  5. Конфеты в шоколаде смочить в сливках.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепти , Солодощі
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