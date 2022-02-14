В День влюбленных принято дарить сладости, однако это может быть не совсем удачным презентом для женщины, которая следит за своей фигурой. Поэтому лучше подарить ей полезные конфеты. Рецептом поделился эксперт реалити На ножах Алекс Якутов.

Конфеты с курагой и орешками

Ингредиенты

Курага – 200 г

Грецкий орех – 200 г

Шоколад – 1 шт.

Сливки 30% – 100 г

Приготовление