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На День закоханих і не лише. Як приготувати корисні цукерки

14 Лютого 2022, 12:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сухофрукти
Джерело: Pixabay

На День закоханих заведено дарувати солодощі, проте це може бути не зовсім вдалим презентом для жінки, яка стежить за своєї фігурою. Тому ліпше подарувати їй корисні цукерки. Рецептом поділився експерт реаліті На ножах Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Цукерки з курагою та горішками

Інгредієнти

  • Курага – 200 г
  • Волоський горіх – 200 г
  • Шоколад – 1 шт.
  • Вершки 30% – 100 г
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Приготування

  1. Взяти сушену курагу та витягти з неї кісточки.
  2. Нафарширувати курагу горіхами та проткнути шпажкою.
  3. Змочити цукерку в шоколад і дати йому застигнути.
  4. Збити вершки.
  5. Цукерки в шоколаді змочити у вершках.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепти , Солодощі
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