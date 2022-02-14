На День закоханих заведено дарувати солодощі, проте це може бути не зовсім вдалим презентом для жінки, яка стежить за своєї фігурою. Тому ліпше подарувати їй корисні цукерки. Рецептом поділився експерт реаліті На ножах Алекс Якутов.

Цукерки з курагою та горішками

Інгредієнти

Курага – 200 г

Волоський горіх – 200 г

Шоколад – 1 шт.

Вершки 30% – 100 г

Приготування