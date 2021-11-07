Гратен с томленой щекой — вкусное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.
Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился его рецептом.
Ингредиенты
- Куриный бульон – 1 л
- Томатная паста – 10 г
- Тыква – 200 г
- Лук – 50 г
- Сливки – 100 г
- Пармезан – 40 г
- Кинза – 1 пучок
- Корица, кориандр, перец, кардамон, соль – по 2 г
- Щека свиньи – 1 шт
- Зеленое масло – 10 г
Приготовление
- Обжарьте целую щеку в муке.
- Сварите куриный бульон со специями: корицей, кориандром, перцем, кардамоном, солью.
- Залейте щеку бульоном, добавьте томатную пасту. Поставьте тушить в духовку на пять часов при температуре 160°.
- Порежьте тыкву слайсами.
- Приготовьте соус бешамель. Для этого обжарьте лук, добавьте к нему 100 г тыквы. Потом залейте сливками. Протушите все вместе до готовности. Взбейте в однородную массу.
- В глубокой посуде выложите слоями: сырую тыкву (100 г), бешамель, пармезан. Полейте зеленым маслом.
- Поставьте блюдо в духовку на 15 минут при температуре 180°.
- На гратен выложите щеку и украсьте кинзой.