7 ноября 2021, 11:00 Людмила Грубнік

Гратен с томленой щекой — вкусное блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился его рецептом. Ингредиенты Куриный бульон – 1 л

Томатная паста – 10 г

Тыква – 200 г

Лук – 50 г

Сливки – 100 г

Пармезан – 40 г

Кинза – 1 пучок

Корица, кориандр, перец, кардамон, соль – по 2 г

Щека свиньи – 1 шт

Зеленое масло – 10 г Читайте также: Как приготовить полезный суп-пюре из печеных перцев с фетой Приготовление Обжарьте целую щеку в муке. Сварите куриный бульон со специями: корицей, кориандром, перцем, кардамоном, солью. Залейте щеку бульоном, добавьте томатную пасту. Поставьте тушить в духовку на пять часов при температуре 160°. Порежьте тыкву слайсами. Приготовьте соус бешамель. Для этого обжарьте лук, добавьте к нему 100 г тыквы. Потом залейте сливками. Протушите все вместе до готовности. Взбейте в однородную массу. В глубокой посуде выложите слоями: сырую тыкву (100 г), бешамель, пармезан. Полейте зеленым маслом. Поставьте блюдо в духовку на 15 минут при температуре 180°. На гратен выложите щеку и украсьте кинзой.

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