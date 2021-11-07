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Еда

На обед и ужин! Как приготовить гратен с томленной щекой

7 ноября 2021, 11:00 Людмила Грубнік
рецепт

Гратен с томленой щекой — вкусное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.

Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился его рецептом.

Ингредиенты

  • Куриный бульон – 1 л
  • Томатная паста – 10 г
  • Тыква – 200 г
  • Лук – 50 г
  • Сливки – 100 г
  • Пармезан – 40 г
  • Кинза – 1 пучок
  • Корица, кориандр, перец, кардамон, соль – по 2 г
  • Щека свиньи – 1 шт
  • Зеленое масло – 10 г
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Приготовление

  1. Обжарьте целую щеку в муке.
  2. Сварите куриный бульон со специями: корицей, кориандром, перцем, кардамоном, солью.
  3. Залейте щеку бульоном, добавьте томатную пасту. Поставьте тушить в духовку на пять часов при температуре 160°.
  4. Порежьте тыкву слайсами.
  5. Приготовьте соус бешамель. Для этого обжарьте лук, добавьте к нему 100 г тыквы. Потом залейте сливками. Протушите все вместе до готовности. Взбейте в однородную массу.
  6. В глубокой посуде выложите слоями: сырую тыкву (100 г), бешамель, пармезан. Полейте зеленым маслом.
  7. Поставьте блюдо в духовку на 15 минут при температуре 180°.
  8. На гратен выложите щеку и украсьте кинзой.

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