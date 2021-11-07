Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

На обід та вечерю! Як приготувати гратен з томленою щокою

7 Листопада 2021, 11:00 Людмила Грубнік
рецепт

Гратен з томленою щокою – смачна страва, яка нікого не залишить байдужим.

Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом.

Інгредієнти

  • Курячий бульйон – 1 л
  • Томатна паста – 10 г
  • Гарбуз – 200 г
  • Цибуля – 50 г
  • Вершки – 100 г
  • Пармезан – 40 г
  • Кінза – 1 пучок
  • Кориця, коріандр, перець, кардамон, сіль – по 2 г
  • Щока свині – 1 шт
  • Зелена олія – 10 г
Читайте також:
Алекс ЯкутовЯк приготувати корисний суп-пюре із печених перців із фетою

Приготування

  1. Обсмажте цілу щоку у борошні.
  2. Зваріть курячий бульйон зі спеціями: корицею, коріандром, перцем, кардамоном, сіллю.
  3. Залийте щоку бульйоном, додайте томатну пасту. Поставте тушкувати у духовку на п’ять годин, температура – 160°.
  4. Поріжте гарбуз слайсами.
  5. Приготуйте соус бешамель. Для цього обсмажте цибулю, додайте до неї 100 г гарбуза. Потім залийте вершками. Протушкуйте все до готовності. Збийте до однорідної маси.
  6. У глибокому посуді викладіть шарами: сирий гарбуз (100 г), бешамель, пармезан. Полийте зеленою олією.
  7. Поставте страву у духовку на 15 хвилин, температура – 180°.
  8. На гратен викладіть щоку і прикрасьте кінзою.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка