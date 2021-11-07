7 Листопада 2021, 11:00 Людмила Грубнік

Гратен з томленою щокою – смачна страва, яка нікого не залишить байдужим. Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом. Інгредієнти Курячий бульйон – 1 л

Томатна паста – 10 г

Гарбуз – 200 г

Цибуля – 50 г

Вершки – 100 г

Пармезан – 40 г

Кінза – 1 пучок

Кориця, коріандр, перець, кардамон, сіль – по 2 г

Щока свині – 1 шт

Зелена олія – 10 г Читайте також: Як приготувати корисний суп-пюре із печених перців із фетою Приготування Обсмажте цілу щоку у борошні. Зваріть курячий бульйон зі спеціями: корицею, коріандром, перцем, кардамоном, сіллю. Залийте щоку бульйоном, додайте томатну пасту. Поставте тушкувати у духовку на п’ять годин, температура – 160°. Поріжте гарбуз слайсами. Приготуйте соус бешамель. Для цього обсмажте цибулю, додайте до неї 100 г гарбуза. Потім залийте вершками. Протушкуйте все до готовності. Збийте до однорідної маси. У глибокому посуді викладіть шарами: сирий гарбуз (100 г), бешамель, пармезан. Полийте зеленою олією. Поставте страву у духовку на 15 хвилин, температура – 180°. На гратен викладіть щоку і прикрасьте кінзою.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.