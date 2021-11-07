Гратен з томленою щокою – смачна страва, яка нікого не залишить байдужим.
Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом.
Інгредієнти
- Курячий бульйон – 1 л
- Томатна паста – 10 г
- Гарбуз – 200 г
- Цибуля – 50 г
- Вершки – 100 г
- Пармезан – 40 г
- Кінза – 1 пучок
- Кориця, коріандр, перець, кардамон, сіль – по 2 г
- Щока свині – 1 шт
- Зелена олія – 10 г
Приготування
- Обсмажте цілу щоку у борошні.
- Зваріть курячий бульйон зі спеціями: корицею, коріандром, перцем, кардамоном, сіллю.
- Залийте щоку бульйоном, додайте томатну пасту. Поставте тушкувати у духовку на п’ять годин, температура – 160°.
- Поріжте гарбуз слайсами.
- Приготуйте соус бешамель. Для цього обсмажте цибулю, додайте до неї 100 г гарбуза. Потім залийте вершками. Протушкуйте все до готовності. Збийте до однорідної маси.
- У глибокому посуді викладіть шарами: сирий гарбуз (100 г), бешамель, пармезан. Полийте зеленою олією.
- Поставте страву у духовку на 15 хвилин, температура – 180°.
- На гратен викладіть щоку і прикрасьте кінзою.