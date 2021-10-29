Для багатьох людей суп – важлива складова щоденного раціону. Це не лише ситна та смачна страва, вона ще й легко засвоюється.

Шеф реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом супу-пюре з печених перців із фетою.

Інгредієнти

перець капі – 3 шт.

томати – 5 шт.

1 стебло селери

овочевий бульйон – 0,3 літра

копчена паприка – 1 ч. л.

часник – 3 зубчики

яблучний оцет – 1 ч. л.

фета – 50 г

свіжий орегано

Приготування

Запікаємо перці та томати в духовці до повної готовності. Охолоджуємо та очищаємо їх від шкірки. Перебиваємо до однорідності у блендері.

На сковороду наливаємо оливкову олію. На повільному вогні обсмажуємо часник, нарізане стебло селери до напівготовності, додаємо копчену паприку.

Перекладаємо все в перебитий перець із томатом. Тушкуємо 5 хвилин, вливаємо бульйон. Додаємо сіль, чорний перець та цукор за смаком. Якщо томати літні та солодкі, то цукор не потрібен. Збалансуємо смак, вливши чайну ложку яблучного оцту.

Все потрібно проварити та перебити у блендері, після чого процідити через сито.

Фету відрізаємо тоненьким шматочком. Багет рвемо середніми шматками. Його потрібно побризкати оливковою олією і поставити запікатися з фетою на 10 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів.

Подача

Налити гарячий суп, покласти фету в першу страву і посипати орегано (краще свіжим).